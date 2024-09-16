'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?

Operatörlere zam tepkisi

Taahhütleri sona eren sabit internet ve mobil aboneler operatörlerin yüzde 300'e yaklaşan zamlarıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar yapılan bu zamlara tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Önümüzdeki 24 ay için kümülatif enflasyon beklentisi yüzde 51 civarındayken ileriye yönelik operatörlere gelir garantisi sunan taahhütlere yapılan zamlar bu beklentinin çok ötesinde kaldı. Bunun yanında söz konusu zamlar Ağustos 2022-Ağustos 2024 dönemindeki yüzde 141.5'lik 2 yıllık enflasyonu da katladı. Operatörler kârlarını katlarken bu yıl ara zam bile alamayan pek çok müşterisine hem geçen 2 yılın hem de gelecek 2 yılın enflasyonunu tek seferde faturalara yansıttı. Şikayetlerde en çok abonesi olan Turkcell ve Türk Telekom başı çekerken bir anda yapılan bu sert zamlar vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Taahhüt vermenin normalde sağlaması gereken fiyat avantajı da anlamsız hale geldi