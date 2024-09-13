Sonbaharı güzelleştiren 12 çiçek

Funda

Funda bütün mevsimlerde yeşil görünüşü olan ve ağaca benzeyen bir yapıya sahip bir çiçek çeşididir. Boyları 5 metreye kadar uzayabilir. 700 türü vardır, 600 den çok türü Güney Afrika’da yetişir. Çiçeği genel olarak mora yakın tonda ve pembe tonlarında görülür. Funda çiçekleri bahçe ve evlerin balkonlarında süs çiçeği olarak kullanılmak ile beraber insanın bünyesine pek çok yararı olan bir çiçek çeşididir. Yaz ayının ortasından kış ayının ortasına dek çiçeklenmesini sürdürür ve yoğun geçen kış ayında da çok dirençlidir. -20 dereceye dek direnç gösterebilen Funda çiçekleri Marmara, Trakya ve hemen hemen tüm sahil yerlerinde daha fazla nemli yerlerde gelişim gösterir. Güneş ışınlarından hoşlanırlar ancak aşırı olduğunda zarara uğrayabilirler. Bu sebeple yarı gölge yerlere yerleştirilmesi gerekir. Her gün aynı vakitte sulama yapmaya önem verilmelidir. Toprağının kuru olmaması gerekir. Aşırı rüzgara ve güneş ışığına maruz kalırsa ölebilirler. Bu durum için bahçenin kuzey kenarını seçmek daha doğru olur.