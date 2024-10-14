Fenerbahçeli Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı ile birlikte Libya Havalimanı'nda 15 saat mahsur kaldığını açıkladı. Osayi, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'in de yer aldığı Nijerya Milli Takım kafilesi, Libya'nın Bingazi kentinde yaklaşık 15 saat mahsur kaldı.
Yarın oynayacağı Afrika Kupası eleme maçı için Libya'ya giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağı, inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq havalimanına indirildi ve yetkililer takımın 15 saatten fazla bir süredir mahsur kaldığını doğruladı.
OSAYI'DEN PAYLAŞIM!
Osayi-Samuel de konuya ilişkin Snapchat ve X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımlarda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.
26 yaşındaki futbolcu X hesabından yaptığı paylaşımda, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım..." ifadelerini kullandı.