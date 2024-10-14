Fenerbahçeli Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı!

Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'in de yer aldığı Nijerya Milli Takım kafilesi, Libya'nın Bingazi kentinde yaklaşık 15 saat mahsur kaldı.

Yarın oynayacağı Afrika Kupası eleme maçı için Libya'ya giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağı, inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq havalimanına indirildi ve yetkililer takımın 15 saatten fazla bir süredir mahsur kaldığını doğruladı.

Nigeria could fly back home from Libya without playing the #AFCON2025Q in Benghazi.



Officials confirmed they’ve been kept at the airport for more than 13 hours.



Ill treatment has left the squad & contingent broken.



Top official: “This isn’t football & we don’t feel safe here,” pic.twitter.com/egVhQRKl1N — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) October 14, 2024

OSAYI'DEN PAYLAŞIM!

Osayi-Samuel de konuya ilişkin Snapchat ve X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımlarda Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.