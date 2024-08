Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı: Plak şirketlerinden dijital platformlara, dirilen şarkılar

Hafızalarda kalan şarkılar

Ray Charles - True To Life

Ray Charles'ın 1977 tarihli albümü 'True To Life'ı dijital platformlarda dinleyemezsiniz. Charli XCX'in ilk single'ı !Franchesckaar!, dijital boşluk tarafından yutuldu. Hepsinden önemlisi, 1993 yılını kasıp kavuran top 1 Noel şarkısını dinlemenin bir yolu yok.

Çarpıcı istatistik

De La Soul, dönüm noktası niteliğindeki ilk albümleri 3 Feet High And Rising'deki sample'ları temizlemek için yirmi yıl harcadıktan sonra nihayet geçen yıl dijital platformlarda paylaşabildi. Ancak yüzlerce başka şarkı unutulmuş durumda.

Bir özgürlük savaşçısı

Her şey 2016 yılında, Paul Oakenfold'la çalışmış bir trance vokalisti olan arkadaşı Jan Johnston'a kataloğunu internete koyması için yardım etmesiyle başladı.

Warner Records'a Louise Redknapp'ın eski albümlerinden bazılarını Strictly Come Dancing'e çıkmasından faydalanmak için yüklemelerini önerdi. "İyi bir nokta" cevabını alınca bunun tam zamanlı bir hobiye dönüşebileceğini fark etti.

Victoria Beckham'ın ilk single'ı

Rob'un, plak şirketlerini ikna etmek için 'piyasadan bir talep' olduğunu kanıtlaması gerekiyordu. Bu yüzden hayranlarının istekte bulunabileceği bir Twitter hesabı açtı ve adını 'Pop Müzik Aktivizmi' koydu. Neredeyse anında, Victoria Beckham'ın ilk single'ı 'Out Of Your Mind' hakkında mesaj yağmuruna tutuldu.