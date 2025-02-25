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Altın günü gitti temizlik günü geldi

Sosyal medyada dolaşan "altın günü yerine temizlik günü yapan ev kadınlarının videosu" gündem oldu. Ev hanımları her hafta birine altın götürmek yerine gittikleri evde elbirliğiyle temizlik yapıyorlar.

Giriş: 25.02.2025 - 07:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 07:00
Habertürk
Haberler Stil Altın günü yerine temizlik günü trendi

Altın günleri bir zamanlar ev kadınlarının kurduğu en önemli tasarruf mekanizmasıydı. Her hafta farklı bir evde toplanır, bu sayede sosyalleşir, dertleşir, rahatlar, yer, içer, göbek atar, eğlenir, hem de gittikleri eve altın götürürlerdi. Böylece her hafta farklı bir ev sahibi altın sahibi olurdu. Altın olmazsa dolar, mark, euro günleri de yapılırdı. Gruptaki herkesin evine gidildikten sonra sıra tekrar başa dönerdi.

Altın günü gitti temizlik günü geldi

Bir zamanlar altın günü ev hanımlarının arasındaki sosyal ve maddi dayanışmayı canlı tutan bir güçtü. Nesiller değiştikçe, ihtiyaçlar farklılaştıkça ve ekonomi de bozulunca geleneksel altın günleri başka bir şeye evrilmiş durumda. Ev hanımları arasında altın günü yerine temizlik günü yapmak moda olmuş. Ev kadınları her hafta birine altın götürmek yerine gittikleri evi elbirliğiyle temizliyorlar.

Geleneksel altın gününden farklı olarak ev hanımları artık her hafta bir araya gelip birbirlerinin evlerini temizliyorlar. Temizlik gününde ev kadınları mutfak, banyo ve odalarda yapılacak işleri paylaşıyor, köşe bucak evi temizledikten sonra pasta ve böreklerle donatılmış masada hep beraber çaylarını içip, sohbet muhabbet ederek yine keyifli bir gün geçiriyorlar. @birevinhalleri hesabından yapılan paylaşıma gelen yorumlar arasında bu fikri beğenen de olmuş beğenmeyen de... "Komşular gelmeden ev iki tur kesin dönülür, arkamdan ne pis ev demesinler diye ve daha çok yorulurum gibime geliyor" diyenin yanısıra bu işi çok mantıklı ve keyifli bulup arkadaşlarını etiketleyenler de var.

Temizlik günleri de aynı altın günleri gibi kadınların bir araya gelip, aralarındaki dostluğu pekiştirdiği, beraber güzel vakit geçirilen bir sosyal etkinlik haline gelmiş durumda.

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