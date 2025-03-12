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        Haberler Magazin Semiramis Pekkan'dan Enis Arıkan'a: Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı - Magazin haberleri

        Enis Arıkan: Sizi Ajda sanınca çok utanmıştım

        Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk oldu. Arıkan; "Sizi Ajda sanınca çok utanmıştım" dedi. Semiramis Pekkan, "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleriyle Arıkan'ı teselli etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:02
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        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
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        Semiramis Pekkan, Youtube kanalında Enis Arıkan'ı ağırladı. İkili programda ilginç tanışma hikâyelerini de anlattı. Enis Arıkan ilk tanışmalarında Semiramis Pekkan’ı kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf etti.

        Enis Arıkan; "Ben yıllardır Ajda Pekkan'ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona çok hayranım. Bir gün bir yerlerde onunla tanışmayı hayal ettim. Sonra Harbiye’de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim yanına gitmeye utandım. Sonra dayanamayarak yanına gidip ‘Ben Enis’ dedim. O da ‘Ben de Semiramis’ dedi. Çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım" ifadelerini kullandı.

        Semiramis Pekkan - Ajda Pekkan

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        Semiramis Pekkan, Enis Arıkan’ı; "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleriyle teselli etti. Semiramis Pekkan ardından; "Tabii ki ben seni tanıyordum çok da beğeniyordum ama gelip 'Ben Enis' dedin ve gittin. Ondan sonra bir defa dönüp de bana bakmadın. Çok enteresan, çok tuhaf ve çok soğuk bir çocuk dedim" diye konuştu.

        Semiramis Pekkan'ın ilk eşi merhum oyuncu Fikret Hakan'dı.

        Ünlü oyuncu, Semiramis Pekkan'ın sözlerine; "Ben o sırada dizime vuruyordum. Bana bir utanma geldi, gerçekten nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp diye. Sonra içime kapandım" diye karşılık verdi.

        Enis Arıkan, programda güzellik takıntısından da bahsetti: Ben güzelliğe çok bayılırım, çok düşerim. Güzellik diye ölüyorum. Herkes çok güzel olsun istiyorum. Eve gelen insanların saçını başını yapıp evden gönderiyorum, yemin ederim. Benim arkadaşlarım eve geldiğinde rujunu asansörde sürer, benimle çalışanlar rujsuz gelemez yanıma, öyle takıntılıyım. Herkes çok güzel olsun, süslü olsun istiyorum. Hep partideymiş gibi yaşayalım.

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        #enis arıkan
        #Semiramis Pekkan
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