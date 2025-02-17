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Tükenmişlik sendromunun kıskacında mısınız? 10 soruda test edin

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, "Uzun süre tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilirse alkol bağımlılığından depresyona, diyabetten kalbe dek çok ciddi fiziksel veya psikolojik sorunlara yol açabilir" diyor. Tükenmişlik sendromunun kıskacında olup olmadığınızı 10 soruda test edin. Yanıtlarınızın 5 ve üzeri 'evet' olması, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebilir

Giriş: 17.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:52
Habertürk
Haberler Stil Tükenmişlik sendromunun kıskacında mısınız? 10 soruda test edin

'Kendimi tükenmiş hissediyorum’, ‘çok yorgunum’, ‘çalışmak istemiyorum, yataktan kalkmak bile çok zor geliyor’, ‘herkesi geride bırakıp kaçmak istiyorum’… Bu ve benzeri şikayetlerden yakınanların sayısı günümüzde hızla artıyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, "Tükenmişlik sendromu bireyin bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kişiyi soğuk algınlığı, grip ya da uykusuzluğa karşı daha duyarlı hale getirebilir. Uzun süre tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilirse alkol bağımlılığından depresyona, diyabetten kalbe dek çok ciddi fiziksel veya psikolojik sorunlara yol açabilir” diyor.

Günal, tükenmişlik sendromunun kıskacında olup olmadığınızı anlamanızı sağlayacak 10 soruluk test hazırladı, kendinizi tükenmiş sendromundan korumak için alabileceğiniz önlemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

MODERN ÇAĞIN YOL AÇTIĞI SORUNLARDAN BİR TANESİ

Modern çağın yol açtığı önemli sorunlardan biri; tükenmişlik sendromu! Günlük yaşamın aşırı koşuşturmacasında; aşırı iş yükünden ‘hayır’ diyememeye ve sınır koymada güçlük çekmeye, ekonomik zorluklardan mükemmeliyetçi kişilik yapısına dek bir çok faktör kişinin kendini tükenmiş hissetmesine yol açabiliyor.

Günal, “Günümüzde yoğun rekabet koşulları ve gelişen teknolojinin de etkisiyle işyerinde ve evde uzun çalışma saatleri, ekonomik sıkıntılar, toplumsal güvenlikle ilgili üzücü haberler ya da sosyal medyada insanların sürekli eğlendiği, mutlu olduğu, tatil yaptığı ütopik yaşamların gerçekliğine dair yanılsamalar gibi çok sayıda etken kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yıpranıp kendini tükenmiş hissetmesine neden olabiliyor. İlk kez 1974 yılında Psikolog Freudenberger tarafından kullanılan tükenmişlik kavramı son 50 yıldır oldukça yaygın bir araştırma konusu olmakla birlikte, günümüz koşullarında görülme sıklığı hızla artmaktadır. Bireyin normal şartlarda profesyonel yaşamdaki kariyerinden, arkadaşlıklarından veya ailesindeki sosyal etkileşimlerinden aldığı keyfi azaltan, kendini başarısız ve değersiz görmesine neden olan tükenmişlik sendromu tıbbi bir tanı olmasa da ciddi ve mutlaka profesyonel psikolojik destek almayı gerektiren bir sorundur” diyor.

İŞTE 10 SORUDA TÜKENMİŞLİK TESTİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, hazırladığı 10 soruluk testte, yanıtlarınızın 5 ve üzeri ‘evet’ olmasının, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebildiğini belirterek “Tükenmişlik sendromu kendiliğinden geçebilen bir durum değildir, mutlaka psikolojik olarak destek almanız gerekir” diyor. İşte 10 soru:

1- Kapana kısılmış gibi hissediyor musunuz?

2- Çaresiz hissediyor musunuz?

3- Üzüntülü, kederli ya da depresif hissediyor musunuz?

4- Umutsuzluk duyuyor musunuz?

5- Bıkkınlık hissediyor musunuz?

6- Değersiz ve başarısız biri gibi hissediyor musunuz?

7- İnsanlar tarafından hayal kırıklığına uğratılmış hissediyor musunuz?

8- Fiziksel olarak hastalıklı hissediyor musunuz?

9- Yorgunluk hissediyor musunuz?

10- Uyumada zorluk çekiyor musunuz?

BAŞ AĞRISINDAN KALP HASTALIKLARINA...

Tükenmişlik sendromu yaşayanların kendilerini sürekli yorgun hatta bitkin, tükenmiş hissettiklerini belirten Dr. Günal “Baş ağrısı, karın ağrısı, iştahta veya uykuda düzensizlik, duygudurumda değişiklikler, özellikle kaygılı ya da umutsuz hissetme en sık yaşanan belirtileridir. Bunun sonucu olarak kişiler, sosyalleşmeyi ve arkadaşlarına, aile üyelerine ya da iş arkadaşlarına güvenmeyi bırakarak izolasyona yönelebilirler. Hayata karamsar bakıp kendilerini çaresiz hissedebilirler. Tıpkı diğer kronik stres türleri gibi tükenmişlik sendromu da bireyin bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve soğuk algınlığı, grip ya da uykusuzluğa karşı daha duyarlı hale getirebilir. Uzun süre tedavi edilmezse ilerleyerek alkol-madde bağımlılıkları, depresyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi ciddi fiziksel veya psikolojik hastalıklara yol açabilir” diyor.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNDAN BÖYLE KORUNUN

* İş yükünüzü ve sorumluluğunuzu paylaşın, molalar verin.

* Keyif aldığınız aktiviteleri sürdürün, yeni eğlenebileceğiniz aktiviteler bulun.

* Ailenizle ve sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirin, sosyal etkileşimleri artırın.

* Mesai saatleri dışında odağınızı işten uzaklaştırın.

* Zorlandığınızda, stres yükünüz arttığında ya da duygusal bir zorlanma yaşıyorsanız yardım istemekten çekinmeyin.

* Beslenme ve uyku rutininizi oluşturun; sağlıklı beslenin, abur-cubur atıştırmalıklardan kaçının ve geceleri mutlaka 6-8 saat uyuyun.

* Haftada 3-4 gün mutlaka egzersiz yapın.

* Sigara ve alkolden uzak durun.

* Gerekirse sorunlarınız ilerlemeden psikolojik destek alın.

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Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un katılacağı görüşmelere ilişkin konuşan Peskov, "Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek." dedi
"Hikâyesine güveniyoruz"
'Aşk Sadece Bir An' filminin başrolünde yer alan Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi 'Çakal' adı ile tanınan Emirhan Çakal, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı. Filmde 'Hayal' ve 'Rüzgar' karakterlerini canlandıran Aktaş ile Çakal, film ve kendileriyle ilgili merak edilenleri anlattı