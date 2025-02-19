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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:19
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        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev alacağını açıkladı.

        İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

        "Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."

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        "KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ"

        "Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz."

        "GERGİNLİK YERİNE FUTBOLUN KALİTESİ KONUŞULSUN"

        "İstiyoruz ki iki takım arasındaki gerginlik yerine futbolun kalitesi konuşulsun. İstiyoruz ki büyük kulüplerimiz, kendi büyüklüklerine yakışır şekilde gençlere ve çocuklara örnek olsun. Tüm futbol ailesi kavgadan uzak karşılaşma izlesin. Kulüplerimizden, camialarına yakışır hareket etmesini istiyoruz. İstedik ki derbi maçı öncesi kulüp başkanlarıyla taraftarlara bir mesaj verelim, arzu etmediğimiz hadiseler olmasın, güvenlik sıkıntıları çıkmasın. Futbolun amiri olarak futbolun sağlığını korumak görevimiz. Yeri geldiğinde kişisel duygularımızı bir kenara bırakıp futbolun kendisini merkeze koyarak hareket ediyoruz. Bu daveti de bu niyet ve samimiyetle yaptık."

        "ADİL VE EŞİT OLDUĞUMUZUN KANITI BUDUR"

        "Seçildiğimiz gün söyledik, adil ve adaletli olacağız, herkese eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden taviz vermedik, görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. En güzel örneğini sözde söylemek kolaydır ama icraatte sözleri topluma yaşatmak icat ister. Bu icatın en güzel örneği, Mecnun Başkanımız beraber yola çıktık, Sivasspor ile özdeşleşmiş ama Sivasspor bugün küme düşmeye oynuyor. Bize bazı yakıştırmalar yapılıyor, keseriz parmağı, bordo mavi kan akar, Trabzonspor ile özdeşleşmiş bir insanım, Trabzonspor da küme düşmenin bir tık üstünde. Adil ve herkese eşit olduğumuzun yegane kanıtı budur."

        "DERBİNİN HAKEMİ DÜNYA ÇAPINDA YABANCI BİR HAKEM OLACAK"

        "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız."

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