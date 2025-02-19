Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş

Avrupa'nın önde gelen silah üreticilerden biri olan Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Financial Times'a verdiği röportajda Avrupa'nın savunma alanındaki durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile olan görüşmelerde Avrupa'yı merkezi bir pozisyonda görmediğini düşünen Papperger "Eğer savunmaya yatırım yapmaz ve güçlü olmazsanız, çocuk muamelesi yaparlar." diyerek Avrupa'nın mevcut konumdan, Avrupa'nın yürüttüğü politikaların sorumlu olduğunu belirtti.

Avrupalı ülkelerin son 30 yılda gayrisafi milli hasılarına oranla, savunmaya yalnızca yüzde 1 oranında yatırım yaptığını aktaran Papperger, bu durumun Avrupalılar tarafından yadırganmadığını belirtti.

Papperger durumun zorluğunu daha net bir cümleyle ifade ederek "Avrupa'nın silah depoları boş." dedi.

PAPPERGER'E SUİKAST İDDİALARI

2024'ün temmuz ayında CNN tarafından yapılan habere göre, ABD istihbaratı, Rusya'nın Papperger'e suikast hazırlığında olduğunu ortaya çıkardı.

Rusya'nın, Rheinmetall'in Ukrayna'ya tedarik ettiği silahlardan ötürü böylesi bir plana kalkıştığı iddia edilmişti.