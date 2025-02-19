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        İstanbullunun eve dönüş çilesi

        Megakentte akşama doğru etkisini artıran kar yağışı trafiği felç ederken toplu taşıma kullananlar da güçlük çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:01
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        İstanbullunun eve dönüş çilesi
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        İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle mesai bitimi sonrası evlerine gitmek isteyen vatandaşlar metro ve metrobüs duraklarına akın etti.

        Pek çok noktada yaşanan yoğunlukta izdiham tehlikesi yaşayan yolcular çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

        Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

        Mecidiyeköy ve Zincirlikuyuda bulunan metro ve metrobüs bağlantı noktalarının istasyon girişlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

        ARACA BİNEBİLMEK İÇİN BİR SAAT BEKLEDİLER

        Metroya binmek için Mecidiyeköy istasyonuna gelenler, turnikeler kısmına kadar kuyruk oluşturdu.

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        Vatandaşların araca binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaştığı öğrenildi.

        Zincirlikuyu'da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metrosunu birbirine bağlayan alt geçitlerde de vatandaşların kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü.

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