Beyaz Saray'da kritik görüşme: Zelenskiy bu kez takım elbise giydi

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştikleri 'olaylı' görüşmenin ardından yeniden Beyaz Saray'da buluştu. Bir önceki görüşmelerinde Trump'ın kıyafetine takılan Zelenskiy'nin bu kez gömlek ve ceket giydiği görüldü.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'nin kıyafetine "Harika görünüyor, çok yakışmış" sözleriyle yorum yaptı.

28 Şubat günü dünyanın gözü önünde tartışan Trump ve Zelenskiy'nin bu görüşmesinde neler yaşanacağı merak edilirken, Avrupalı liderler de Zelenskiy'e eşlik ediyor.

İki liderin Beyaz Saray'daki tarihi görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giyip giymeyeceği de merak ediliyordu. Çünkü Washington'daki bir önceki olaylı görüşmelerinde, Trump, Zelenskiy'nin kıyafetini beğenmemiş, gazetecilere "Bugün de pek bir şık giyinmiş" diye ironik bir açıklama yapmıştı.

ABD basınına konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı JD Vance'in Zelenskiy'nin kıyafetine çok daha fazla sinirlendiğini öne sürdü.

BEYAZ SARAY'DA OLAYLI GÖRÜŞME Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump, ile yaptığı görüşmede yaşadığı tartışma dünya gündemine oturmuştu. Daha karşılaşır karşılaşmaz Zelenskiy'nin kıyafetine takılan Trump, Yardımcısı Vance'ın Zelenskiy'e sözlerini dinledikten sonra konuk devlet başkanına dönüp ülkesinin pozisyonunun iyi olmadığını ifade etmişti. Zelenskiy de bunun üzerine kart oynamadıklarını belirtince Trump "Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık" ifadelerini kullanmıştı. Kameraların önünde yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.

"BARIŞ İÇİN İYİ BİR İŞARET"

Görüşme öncesinde ABD basınına konuşan ABD'li bir yetkili, Trump ile görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirterek bunu yapmasını beklemediklerini, bir başka ABD'li yetkili ise "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.