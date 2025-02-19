Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen yerler...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA BAZI ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla yarın eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. YOZGAT Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. REKLAM Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte don ve buzlanma riskinin artmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar ifade edildi: "İlimiz merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri hariç) 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir." Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, ilçelerdeki hava durumu ve koşullara göre yetkili kurullarca ayrı ayrı karar alınacağı kaydedildi. SİVAS Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi. REKLAM Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ARDAHAN Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. REKLAM Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı. Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi. KOCAELİ Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. ERZİNCAN Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu kar yağışının etkili olduğu belirtildi. REKLAM Olası buzlanmalara karşı tedbir alındığı bilgisi verilen açıklamada, "20 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. BAYBURT Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti. REKLAM Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti. HAKKARİ Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Kar yağışı ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, "20 Şubat perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. REKLAM GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar yağışının kent genelinde devam edeceği vurgulandı. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. SİİRT Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.