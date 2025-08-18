Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 - Trabzonspor Haberleri

        MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin galibiyet golü 75. dakikada Felipe Augusto'dan geldi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken, Kasımpaşa haftayı puansız kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 20:31 Güncelleme: 18.08.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına tek golle kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarıda ise bordo-mavililer, 75. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti. Kasımpaşa ise haftayı puansız kapattı.

        REKLAM

        2 SEZON SONRA 2'DE 2'YLE BAŞLADI

        Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Trabzonspor, ligde 2 sezon sonra ilk 2 maçını kazanmayı başardı.

        Sezonu şampiyon tamamladığı 2021-2022 sezonunun ardından Abdullah Avcı yönetiminde 2022-2023 sezonuna son şampiyon olarak başlayan Trabzonspor, önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, ardından da evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etmişti.

        AUGUSTO SİFTAH YAPTI

        Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 75. dakikada takımı adına fileleri havalandırırken, bordo-mavili ekibe de galibiyeti getiren isim oldu.

        Sağ kanatta topla buluşan Sikan'ın uzak köşeye gönderdiği şutta direkten dönen topu tamamlayan Augusto, bordo-mavili formayla da ilk golünü kaydetti.

        Ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında oyuna yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, ilk 11'de çıktığı ilk mücadelede Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı.

        REKLAM

        ONUACHU DEVAM EDEMEDİ

        Trabzonspor'un Nijeryalı forvetil Paul Onuachu, Kasımpaşa müsabakasının 65. dakikasında kenara geldi.

        Maç içinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Danylo Sikan dahil oldu.

        ŞOTA ARVELAZDE, ESKİ TAKIMINBA KARŞI 12. MAÇINDA 4. KEZ KAYBETTİ

        Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

        Bordo-mavili ekibe karşı bugüne kadar çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Şota, bu sezon oynanan müsabakayla, futbolcu olarak formasını giydiği eski takımına karşı 4 kez mağlup oldu.

        Trabzonspor aynı zamanda 12 maçla Şota Arveladze'nin teknik direktör olarak en çok rakip olduğu takım oldu.

        REKLAM

        5 MAÇ SONRA KASIMPAŞA'DAN GOL YEMEDİ

        Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, İstanbul ekibine karşı 5 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

        Trabzonspor bundan önce Kasımpaşa'yla ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşarken bu maçların tamamında kalesinde gol görmüştü.

        2022-2023 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, bu maçın ardından oynanan 5 maçta da Kasımpaşa, Trabzonspor filelerine havalandırmayı başardı. Ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0 kazanırken, bir sonraki sezon iki takım da deplasmandan galibiyetle ayrıldı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, İstanbul'dan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, Trabzon'da oynanan müsabakayı ise Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

        Geçen sezon ise hem İstanbul'da hem de Trabzon'da oynanan maçlar beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor ev sahipliğindeki mücadele 2-2 sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 bitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi