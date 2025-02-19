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        Haberler Dünya ABD'den füze denemesi | Dış Haberler

        ABD'den 13 bin kilometre menzile sahip balistik füze denemesi

        ABD, Minuteman III isimli kıtalar arası balistik füzesiyle bir deneme gerçekleştirdi. 13 bin kilometre menzile sahip olan balistik füzenin denemesiyle ABD'nin nükleer caydırıcılığının gösterilmek istendiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 21:23 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:23
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        ABD'den füze denemesi
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        ABD Ordusu, nükleer caydırıcılığının devam ettiğini göstermek adına yeni bir deneme gerçekleştirdi.

        Minuteman III isimli kıtalar arası balistik füzesi, mühimmatsız olarak teste tâbi tutuldu.

        ABD Uzay Kuvvetlerinin Kaliforniya'daki askeri üssü olan Vandenberg Hava Üssü kullanılarak 19 Şubat'ta gerçekleştirilen denemeyle ilgili görüntüler de yayınlandı.

        Vandanberg Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada yapılan denemenin, ABD'nin nükleer gücünün, güvenli ve hazır olduğunu göstermek için yapıldığına dikkat çekildi.

        Minuteman III isimli füzenin 13 bin azamî menzile sahip olduğu biliniyor.

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