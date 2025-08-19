Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!

        Salzburg'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 09:17 Güncelleme: 19.08.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.

        Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi.

        Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki