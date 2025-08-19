Habertürk
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın Ederson transferinde kritik hafta! - Futbol Haberleri

        Ederson'da kritik hafta!

        Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Ederson'u bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor. Brezilyalı file bekçisinin alternatifi ise Yann Sommer...

        Giriş: 19.08.2025 - 12:46 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:46
        1

        Galatasaray’ın kaleci transferinde öncelikli hedefi olan Ederson için süreç, doğrudan Gianluigi Donnarumma’ya bağlı ilerliyor.

        2

        Manchester City, Brezilyalı file bekçisini satmadan önce Donnarumma transferini bitirmeyi planlıyor.

        3

        Son günlerde ortaya atılan “City 25 milyon Euro bonservis istiyor” haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

        4

        İngiliz ekibinin net beklentisi 15 milyon Euro seviyesinde.

        5

        Galatasaray yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

        6

        Sarı kırmızılılar, transferi tek haneli bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak istiyor.

        7

        Ancak görüşmelerde başarıya bağlı bonus maddeleri ile çift hanelere çıkıldığı ifade ediliyor.

        8

        Okan Buruk’un özellikle istediği Ederson için Galatasaray bu haftayı kritik görüyor.

        9

        Yönetim, transferi kısa sürede noktalamak niyetinde. Eğer bu dosya sonuçlanmazsa, rota hemen Inter’in tecrübeli kalecisi Yann Sommer’e çevrilecek.

        10

