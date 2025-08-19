Barcelona’da gürültü avcısı kameralar devrede!

İspanya’nın Barselona şehri, gürültü kirliliğinin %85’ini oluşturan trafik kaynaklı sesleri azaltmak için yenilikçi bir adım attı. Barcelona Innova LAB Mobility programı kapsamında, belediye iki ileri teknoloji projesini seçti. Yapay zeka (AI) ve büyük veriyle desteklenen bu projeler, gürültü kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. Ekim 2025’te başlayacak pilot uygulamalar, 18 ay boyunca test edilecek ve her biri 100.000 euro fonla desteklenecek. Barselona, bu projelerle çevre dostu bir kent olmayı ve uluslararası alanda öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

LONDRA VE AMSTERDAM DA TEST EDİYOR!

Barselona, gürültü kirliliğiyle mücadelede yalnız değil. Londra, 2019’dan bu yana akustik sensörlerle gürültülü araçları tespit eden bir pilot program yürütüyor. Amsterdam ise 2021’de motosiklet gürültüsünü izlemek için benzer bir teknolojiyi test etti. Her iki şehirde elde edilen veriler, trafik politikalarını şekillendirmede önemli rol oynadı. Barselona, bu deneyimleri örnek alarak kendi sistemini daha yenilikçi bir yaklaşımla geliştirmeyi planlıyor.

GÜRÜLTÜLÜ ARAÇLARI TESPİT EDEN AKUSTİK KAMERALAR

Hollandalı Sorama BV’nin geliştirdiği “Loud Vehicle Detection” sistemi, gürültü sınırlarını aşan araçları tespit eden yapay zeka destekli akustik kameralardan oluşuyor. Bu kameralar, gürültü kaynaklarını gerçek zamanlı olarak belirliyor ve yol kenarındaki LED ekranlar aracılığıyla sürücülere anında geri bildirim sağlıyor. Böylece sürücüler, davranışlarını düzelterek gürültü kirliliğini azaltmaya katkıda bulunuyor.