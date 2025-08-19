Meteoroloji'den sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çankırı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık