        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 19 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çankırı ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 07:19 Güncelleme: 19.08.2025 - 07:19
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 28°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 35°

        Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 29°C

        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

