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        Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Boğaz’da kaçak tespiti

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Boğaz’da kaçak tespiti

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucunda kaçak tespit edilen mekanların isimleri belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:01
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        Boğaz'da kaçak tespiti
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

        Bu denetimler sonrasında 21 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler ve özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İzinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına da karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere bu kararlar tebliğ edildi.

        Oda TV’nin haberine göre kaçak tespit edilen yerler belli oldu. Arnavutköy’deki Danış Restaurant bu tespitin yapıldığı yerlerden biri. Mekan, 23 Aralık 2022 tarihinde iskelesinin çökmesi sonucu yaşanan kaza haberiyle gündeme gelmişti.

        Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Sur Balık, Bebek Balıkçısı, bebek Kahve, Chilai, Paraliaki kaçak tespit edilen diğer yerler.

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