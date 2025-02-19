Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu oldu. Borsa endeksinin neden bir türlü yükselmediğini yorumlayan Aşçıoğlu, özellikle bundan önceki yüksek enflasyon ve düşük faiz döneminin ardından değişen yerli ve yabancı yatırımcı davranışlarını ortaya koydu. Şirketlerin piyasa değerlerinin oldukça ucuz olduğunu anlatan Aşçıoğlu, yükselişin yabancı yatırımcı eliye başlayabileceğini tahmin ederek yatırımcıların yükseliş zamanını yakalamasının zor olabileceğini ifade ediyor. Aşcıoğlu bu nedenle sonraki 2 yılda 20 binleri görebileceğini tahmin ettiği hisse senetleri piyasasına yatırım yapabilecek yatırımcı için beklemenin doğru olmayabileceğini kaydetti.

REKLAM

HALKA ARZLAR ENDEKSİ KÖTÜ ETKİLİYOR

Aşçıoğlu büyüklük sınırı artırılan halka arzların mevcut piyasa yatırımcısından pay aldığı için endeksin yükselişini olumsuz etkilediğini diğer yandan bütçe açığını kapatmak için şirketler ve vatandaştan vergi kanalıyla çekilen paranın tasarruf ve yatırım miktarını azalttığı tespitini de yaptı. Şirket bilançolarının kötü geldiğini ve yüksek fonlama maliyeti devam ettikçe bu durumun süreceği dile getiren Aşçıoğlu, 202 boyunca maliyetin düşeceğine dair umutlu olmadığını kaydetti.

SAVAŞIN BİTMESİ YARAYACAK

Ancak olumsuzluklara rağmen dünyada değişen dengeler nedeniyle başta Avrupa Birliği olmak dış siyasi gelişmeler gibi etmenlerin bir anda havayı döndürebileceğini belirten Aşçıoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesinin çok olumlu yansımalarının olabileceğini aktarıyor. Aşçıoğlu başta çimento, demir çelik olmak üzere özellikle Karadeniz ve Marmara'ya kıyısı olan şirket ve sektörlerin bu gelişmeden oldukça pozitif etkilenebileceğini söyledi.