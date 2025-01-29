HT Gastro
Stil

Tırnaklara tatlı dokunuş katan trend: Dondurma manikürü

Kış aylarında yaza duyulan özlem, tırnaklarda yeni bir trendi ortaya çıkardı. İsmi de dondurma manikürü... Külahta eriyen dondurmayı anımsatan bu tırnakları baharda da sık sık göreceğiz!

Giriş: 29.01.2025 - 08:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:00
Habertürk
Haberler Stil Tırnaklara tatlı dokunuş katan trend: Dondurma manikürü

Tırnaklarda yeni yıl ruhu geride kaldı. Bahar ve yaz renkleri için de çok erken olduğuna göre kış aylarında tüm yollar temiz, minimalist ve sade tırnaklara çıkıyor.

Doğal bir görünüm için Fransız manikürü bir tercih olsa da, bu zamansız tasarıma ‘tatlı’ dokunuş katan yeni bir trend radara girdi.

‘Ice cream manicure’ yani ‘dondurma manikürü’ olarak adlandırılan bu tasarım, neredeyse fark edilmeyen, tırnak rengindeki çilek pembesi bir bazdan başlayıp uçlara doğru beyazlaşan bir tasarım.

Püf noktasıysa tırnaklara mümkün olduğunca çok parlaklık kazandırmak.

Bu trendi hayatımıza kazandıran isim model Rosie Huntington-Whiteley ve oyuncu Zendaya gibi ünlüleri müşteri listesinde bulunduran tırnak sanatçısı Harriet Westmoreland.

Tasarım Westmoreland’ın bir dondurma emojisiyle birlikte paylaştığı gönderisi nedeniyle ‘dondurma manikürü’ adını aldı.

PEKİ DONDURMA MANİKÜRÜ NEDİR?

Trendin temeli, yumuşak beyaz bir uç kısmının parlak pembe bir tabana karıştığı Fransız manikürüne dayanıyor. Tasarımla oje, tırnağı tamamen örtmüyor ve şeftali ve pembe tonları ellerde temiz bir his bırakıyor. Külahtaki eriyen dondurmayı hatırlatmış olacak ki bu trend sosyal medyada ilgi uyandırıyor.

DONDURMA TIRNAKLAR NASIL YAPILIR?

Doğal görünümlü tırnak tasarımlarında olduğu gibi bu trendin anahtarı ön hazırlıkta saklı. Kusursuz tırnak etleri, düzgün bir şekillendirme ve pürüzsüz tırnak yüzeyleri olmazsa olmaz. Son dokunuş için ise ekstra parlaklık şart.

Harriet Westmoreland tam olarak hangi tekniği ve renkleri kullandığını söylemiyor. Ancak bu görünümün pembe bazı için dört farklı tonu karıştırmış. Muhtemelen hafif ombre efekti yaratmak için geniş bir fırça kullanmış. Tırnakların uç kısımlarında beyaz renk kullanmış. Tasarımı parlak oje bazıyla bitirerek tırnaklara ışıltı katmış.

KUSURLAR FARK EDİLMEDİĞİ İÇİN OLDUKÇA PRATİK

Fransız manikürünün ya da koyu renkli ojelerin kısa sürede bozulduğunu ve soyulduğunu düşünürsek dondurma tırnaklar oldukça pratik. Çünkü küçük bozulmalar, kusurlar doğal renklerde o kadar da fark edilmiyor.

Fransız manikürüne ombre etkisi katan bu trendi, bahar aylarında sık sık görebiliriz.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
“Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi?”
Geçenlerde Twitter'da (Evet biliyorum artık X ama ben eski adını kullanmayı tercih ediyorum) bir kullanıcı sormuş bu soruyu: "Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi? Çok hayati bir soru." Tivitin altındaki cevaplar 'aşk' hakkında birçok ipucu barındırıyor... Birisi "İzliyor, sanırım bana aşık" yazmış. Bir diğeri biraz da sitemle "İzlemiştim ya, of" demiş. "İzlemez. 'Hayır' der diye bazı soruları hiç aklımdan bile geçirmeyişim kalbimi acıtıyor bazen" cevabı üzerine bir romantik-komedi çekilebilir mi acaba? Aşka küsmüş olabilecek biri şöyle diyor: "Kimseyle izlemem, kendimle bile!" Filmin süresiyle ölçülebilen aşklar çağına hoşgeldiniz:)
Yarıyıl tatili için kutu oyunları
Yarıyıl tatili boyunca çocuğunuzu dijital ekran uzak tutup bol bol parka götürün, kitap okumasını sağlayın, şehir gezintilerine çıkın ve evde kutu oyunu oynayın.
Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
Son zamanlarda soğuk algınlığı, grip veya COVID atlattınız ama öksürükten kurtulamadınız mı? Yalnız değilsiniz. Hastalık geçiyor ama öksürük geçmiyor. Peki neden?
Neden kahveden ziyade çayı tercih etmelisiniz?
Sorumuz şu: Bir sonraki fincanınızı kahveyle değil de çayla doldurmanız neden daha iyi bir seçim olsun?
Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
Pek çok kadının anne olduktan sonra saçını kısalttığını hiç fark ettiniz mi? Görünümünde köklü değişime giden kadınların 'anne saçı'na geçmesi, aslında artık yeni bir statüye kavuşma isteğinden değil, zorunluluktan. Oysa özgüven ile fiziksel görünümümüz arasındaki bağlantı, göz ardı edilemeyecek kadar güçlü
Yarıyıl tatili için etkinlik listesi
Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle dolu bu liste, tatili eğlenceli geçirmek isteyen aileler için birebir. Ücretsiz belediye etkinlikleri de var. Kimler karne hediyesi veriyor, hangi müzeler ücretsiz, hangi mekanda ne etkinlik var? Bu sorularınızın cevabı burada...
Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
Hepimiz pazartesi sendromunu ara ara ya da sıklıkla yaşarız. Haftasonu bitmiş, zamanınızı ve enerjinizi hayatınızı idame ettirmeye devam edebilmek için belki çok da istemediğiniz ortam ve bağlamlarda harcayacağınız haftanın ilk günü... Ancak bu pazartesilerin en korkuncu, ocak ayının üçüncü pazartesisi. Blue Monday adı verilen bu senenin en iç karartıcı pazartesisinin bir formülü de var. Düşük çıkarsa hayat güzel kuşlar uçuyor. Yüksek çıkarsa...
Bu kadar popüler olmasını neye borçlu?
Amerikalılar bu yıl 250 milyon kilo avokado tüketti. Bu rakam 10 yıl önce 100 milyon, ondan önceki 10 yılda 43,8 milyondu. Avokado bu kadar belirsiz bir lezzetken nasıl Amerika'nın en sevilen meyvesine dönüştü? Bu kadar popüler olmasını neye borçludur?
Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
Güzellik göreceli bir kavram, hele Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusunu seçmek söz konusu olduğunda. Herkesin farklı bir favorisi var. Bu soruyu yapay zekaya da sorduk, ancak ChatGPT, Grok ve Gemini gibi araçlar öznel konularda çekimser kaldığı için net bir yanıt almak oldukça zor oldu. Uzun konuşmaların sonunda hepsinden bir yanıt alabildik. İşte yapay zeka araçlarına göre Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları...
Gürültünün de renkleri var!
Çoğunlukla "rahatsız edici" olarak tanımladığımız gürültünün farklı farklı renkleri var. Üstelik bu renkler uykuya dalmaktan, stresi yenmeye, konsantrasyonu artırmaktan kriz yönetmeye kadar pek çok çözüm sunuyor
Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
Evde çorapsız ve terliksiz gezmek sağlıklı bir seçim olabilir mi? Yoksa tam tersi mi? Ayaklarınızın sağlığı konusunda endişeleriniz varsa, bu durum evinizde hareket etme şeklinizi değiştirebilir
Kilo verince yağlar nereye gider?
Kilo verildiğinde vücuttaki yağların ne olacağına dair birçok farklı inanış var. Kimi yağın sağlıklı bir diyet ve sporla kasa dönüşeceğini, kimisi ise enerjiye dönüşeceğini düşünüyor. İşin daha da ilginci, yapılan bir ankete göre, 150 doktor, diyetisyen ve kişisel antrenörden yalnızca 3'ü doğru cevabı biliyor. Peki sahiden kilo kaybı sırasında yağlar tam olarak nereye gidiyor?
Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
Bizi benzersiz bir şekilde insan yapan birkaç şeyden biri olsalar da, gözyaşları birçok yönden bir muamma olmaya devam ediyor. Çünkü duygularımız sanıldığından çok daha karmaşık. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki ağlamanın uzun vadede ruh halini iyileştirici etkisi var.
Cesur ve canlı saç renkleri
2025'in en yeni ve en stil saç rengi trendleri baş döndürüyor. Esmerlerden sarışınlara bu yılın en güzel tonlarına 2025 Golden Globes'ta şahit olduk.
Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
2025'ten 2039'a kadar doğan bebekler, Beta Kuşağı'nı oluşturacak. Teknoloji ve yapay zeka çağında büyüyecek bu yeni nesil, eski kuşaklardan farklı bir dünyada yaşayacak. Beta Kuşağı'nın çoğu, 22. yüzyılı görebilecek; öte yandan daha az kuzen, amca ve teyzeye sahip olacaklar. Peki, bu kuşağı nasıl bir yaşam ve ne tür zorluklar bekliyor?
Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
Kar yağışının artması beklenen Balkanlar bu kış kar tutkunlarını çağırıyor! Biz de kayakseverler için vizesiz ve büyüleyici rotaları keşfe çıkıyoruz.
İntikam uykusuzluğu
Herkesi memnun ettikten sonra, "Sıra canım kendimde" diyenler için uyku da, acı da yok Rocky! Çoğunlukla beyaz yaka çalışanların "Aynı ben" diyeceği türden bir yaşam biçimi tarifi: İntikam uykusuzluğu
Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
Sosyal medyanın neden olduğu, son zamanlarda sıkça haberlere konu olan beyin çürümesini engellemenin tek yolu okuma akışkanlığınızı tekrar kazanmak. Akıllı telefonda gezinmenin dopamin etkisi kitap okumayı her şeyden daha zahmetli hale getiriyor. Cep telefonları hepimizi esir aldı. Ancak okumaya tekrar aşık olmak, hepimize musallat olan telefondan bizi kurtaracak yegane şey.
Sevgilinizle nerede tanıştınız?
Stanford araştırmasına göre, 1995'te %2 olan internet üzerinden tanışan heteroseksüel çiftlerin oranı 2017'de dramatik bir artışla %39'a yükseldi. Peki siz eşinizle ya da sevgilinizle nerede tanıştınız?
Bırakın yeni yıl kararı almayı, nasıl olsa vazgeçeceksiniz!
2024'e de, her köşe başında, birbirimize 'mutlu yıllar' dileyerek başlamıştık! Şimdi bir daha asla yaşayamayacağınız 364 güne geri dönüp baktığınızda kendi kendinize "2024 mutlu bir yıl oldu" diye biliyor musunuz? Diyebiliyorsanız ne mutlu size... Koca bir yılın her anını mutlu geçirmek pek mümkün değil elbet... Elimize geçen küçük mutluluk anlarını da tıpkı, 'Nuran'ı her eve bıraktığında bunun son olduğunu düşünüp 'Huzur'suzlanan, 'Mümtaz' gibi 'sırtımızda yük gibi taşıyıp' ilk fırsatta bir kenara bırakmıyor muyuz? Mutlu bir yıl hayal… "Yediği yumruklardan sonra iki seksen yattığı ringin ortasında hakem 'On' demeden ayağa kalkacağını uman boksör gibiyiz her 365 günün sonunda! Nakavta kadar: 'Mutlu yıllar!' işte…"
Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
Birçok kültürde ebeveynler çocuklarına sevgi dolu olduğunu düşündükleri kelimeler olan "annecim" ya da "babacım" diye hitap ediyor. İran kültüründe de sıkça kullanılan bu ifadeyi örneklerle anlatan bir blogger, neden çocuğuna "annecim" diye seslendiği sorusuna, "Onlar biziz, biz de onlarız" diye cevap veriyor. Bir anne-baba olarak belki de sevginin en saf ifadesi olarak kabul edilen bu kelimeler, uzmanlara göre kullanılmamalı; çünkü bu tür ifadeler çocuklarda rol karmaşasına yol açabiliyor
Alternatif yılbaşı rotaları
Yılbaşı tatilinde hem farklı hem de hesaplı rotalara ne dersiniz? Esra Toptaş yazdı…
Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Geleceğin fragmanı: ASTROLOJİ
Astroloji, yüzyıllar boyunca tıp gibi bilimsel disiplinlerin bir parçası olarak Avrupa'da üniversitelerde öğretilirken astrologlar saraylarda diplomasi, askeri strateji konularından krallara danışmanlık yapmış. Bugün ise insanlara genellikle aşk, para, sağlık gibi konularda başlarına neler geleceğini söyleyen üç-beş satırlık 'popüler bir eğlencelik' olarak algılanıyor
2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
Her yere gitmek ve her yeri görmek, gezmeyi sevenler için, doymak bilmez bir arzu. Ancak dünyanın her yerine gitmek de mümkün değil. Condé Nast Traveller dergisi 2025'te gidilecek en iyi yerleri derleyerek, seçenekleri sizin için daraltmış. Muhtemelen bu liste, daha önce adını hiç duymadığınız ama dünyanın en ilgi çekici yeni köşelerine ışık tutacak.
Siz de her şeye aşırı tepki veriyorsanız, yalnız değilsiniz!
Son zamanlarda en yoğun hissettiğim duygu öke! Kendimi hiçbir zaman öfkeli biri olarak tanımlamadım… Tamam, belki bir pamuk şeker de değilim ama arkadaşlarımın da beni anlatırken kuracakları cümlelerde 'öfke' sözcüğünün geçeceğini sanmıyorum. Ama bir süredir gün içinde toplu taşımada, sokakta yürürken, televizyon izlerken ya da sosyal medyada gezinirken öfkemle göz göze geliyorum. Onu çok iyi tanıdığımı söyleyemem çünkü yıllardır çok nadiren görüşürüz kendisiyle! Öfkem sıklaştırdığı ziyaretlerinde yanında birini de getiriyor: 'Aşırı tepki!'
Hayatımızdaki görünmez yükler
Fiziksel işlerin paylaşımında görünürde bir eşitlik olsa da bir tarafın bitkin, kızgın ve aşırı yüklenmiş hissetmesine neden olabilen 'görünmez yükler' araştırma konusu oldu. Aile hayatında ya da ilişkide 'görünmez yük' sahibi olduğunuzu kanıtlayan üç işaret var
Spagetti çocuklar devri
Film endüstrisinde yapılı, kaslı erkeklerin yerini 'spagetti bedenli' erkekler almış görünüyor
7 arkadaşın inşa ettiği inanılmaz ev
7 yakın kız arkadaş birbirlerine yaşlılıklarını beraber geçirme sözü verdi. Şakayla başlayan muhabbet ciddiye binince yıkıntı bir yer satın alıp evi malikaneye çevirdiler.
Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
Google arama motoruna göre bu sene hangi destinasyonlar aramalarda yükselişe geçmiş? 2024 verilerine göre Türkiye kaçıncı sırada?
Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
Oxford Sözlüğü, yılın kelimesi olarak sosyal medyanın aşırı ve gereksiz kullanımını tanımlayan "beyin çürümesi"ni seçti. Bu kavram, aşırı ekran süresinin zihinsel ve duygusal sağlığa olan olumsuz etkilerini vurguluyor. Peki tam olarak beyin çürümesi ne zaman oluyor? Beyin çürümesinin zararları neler ve nasıl önlenir?
2024'ün en popüler viral trendleri
TikTok; Jools Lebron'un yeni bir akım başlatan sloganı, 2 aylık bebek hipopotama duyulan aşk ve Logan Moffitt'in salatalıkları da dahil olmak üzere yılın en önemli trendlerini açıkladı.
Yılbaşı makyajı nasıl olmalı?
Yılbaşı gecesinde giyeceğiniz kıyafetlerle ilgili aklınızda birkaç fikir var diyelim... Peki ya makyajınız? Hem yeni yılın temasına uygun hem de cildinizin daha canlı görünmesini sağlayacak ipuçları için doğru yerdesiniz. Üstelik bu tüyolarla makyajınız saatler geçse de sabit kalacak!
Yeni yıl için hediye fikirleri!
2025 yılı geldi geliyor. Sevdiklerinizi mutlu etmek için harika hediye fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte farklı zevklere göre unutulmaz bir yeni yıl hediyesi seçmenize yardımcı olacak öneriler...
Evlilik erkeklere yarıyor
Pek çoğumuz için şaşırtıcı olmayan sonucu, bilim kanıtladı. "Evlilik erkeklere yarıyor, kadınlara değil!" diyenler haklı çıktı
Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
Vitamin ve gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanılması sağlığı tehdit edebilir. Kontrolsüzce kullanılan bu ürünler böbrek taşı, karaciğer hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker, "İhtiyacı olan kişiler kullanmalı; çünkü günümüzde yediğimiz gıdalarda vitamin oranları geçtiğimiz yıllara kıyasla maalesef daha az. Bu nedenle örneğin, sporcularda D vitamini, magnezyum, kalsiyum, wheey proteini; 50 yaş üstünde de kollajen, omega 3 gibi vitamin ya da mineral takviyesi ihtiyacı meydana gelebilir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Birleşik Krallık'taki en revaçta erkek isim Muhammed
Birleşik Krallık'ta 2023 yılında erkek bebeklere en çok verilen isim Muhammed oldu. Kraliyet isimleri olan Charles, Harry ve William'da ise düşüş gözleniyor. Ülkede en çok verilen ismin Muhammed oluşu, demografik değişimin çarpıcı sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.
İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
Estetikte yeni çağ
Yıllarca bizimle beraber yaş alan ünlü isimlerden bazıları hiç yaşlanmamış gibi görünüyor. Sırrı, 'fark edilmeyen estetik' başarısı olabilir mi? Lindsay Lohan'ın değişimi, estetikte yeni çağın başladığını ispatlıyor
Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
Yapay zeka destekli diyet listeleri ne kadar güvenilir? Uzmanlar, sağlıklı kilo kaybı için yapay zeka uygulamalarının risklerini ve bireye özgü beslenmenin önemini vurguluyor. Diyetin kişinin parmak izi gibi olduğunu belirten beslenme ve diyet uzmanları, bu tür listelerin bireye özel olarak hazırlandığını ve kısa vadeli çözümler yerine sürdürülebilir yaklaşımları benimsemek gerektiğine dikkat çekiyor
Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
Bu sene Michelin Türkiye 2025 seçkisinde 2 restoran daha yıldız aldı. İstanbul, İzmir ve Bodrum önemli restoranlarıyla dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girdiler. Hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahipliği yapıyorlar.
Erkekleri tanıma rehberi
Sizce erkekler kaça ayrılır? "Ayrılsa ayrılsa en fazla 2'ye" diyenler yanıldı. Erkek kişilik tiplerinden en bilinenleri Alfa ve Beta olsa da Gamalar, Omegalar, Deltalar ve Sigmaları yok sayamayız. Etti mi size 6?
Günde 2 milyar fincan kahve içiliyor
2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
Oxford, Cambridge ve Collins gibi ünlü sözlüklere göre 2024'in en çok konuşulan kelimeleri neler? Z kuşağı dışında hiç kimse için bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler hangileri ve neden seçildiler?
Azalan gün ışığı, kış depresyonu sebebi
Kış depresyonunun, mevsimsel depresyon olarak da bilinen bir depresyon türü olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Özge Selçukoğlu Kilimci, "Mevsimsel depresyon özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar, ilkbaharla birlikte belirtileri hafifler. Kış depresyonunun temel nedeni gün ışığının azalmasıdır. Gün ışığı, serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştirir ve uyku düzenini etkileyen melatonin hormonunu dengeler. Azalan gün ışığı ise bu dengeyi bozabilir ve depresyon belirtilerine yol açabilir" dedi
Moda devinden astronot giysisi
İnsanlık için küçük, ama bir marka için dev adım! Lüks moda markası Prada, Ay'a çıkacak ilk kadın astronot Christina Koch'un da dahil olduğu NASA astronotları için uzay kıyafetleri tasarladı. Ama uzay giysisi tasarlayan ilk 'yüksek moda markası' olsa da, uzaya çıkan ilk marka değil. Bugüne kadar güzellik serumu, hatta çikolata bile uzaya çıktı...
Dünyanın en dik tren yoluna sahip
Hatırlamak için unutmanın faydaları!
1800'lerin sonunda öğrenme ve hafıza üzerine çalışmalar yapan psikolog Hermann Ebbinghaus'un, bilginin ne kadar çabuk unutulduğuna dair bir matematiksel formül olan 'Unutma Eğrisi' belki benim gibi unutma ve hatırlama konusunda kafası karışık olanların durumu için bir fikir verebilir.
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediye Başkanlığı'na, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.
Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
Muğla'da, 34 yaşındaki eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle feci biçimde dövülen 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca tutuklandı
Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri ile Trakya'da yağmur beklenirken, Türkiye'nin diğer bölgeleri sisli ve puslu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak.
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
Maha Kumbh Mela isimli, Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham çıktı. Yetkililer, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Yaklaşık iki hafta önce başlayan festivale milyonlarca kişinin katılması bekleniyordu
Kreş yoksa kıdem tazminatı
Çalışanları arasında en az 150 kadın bulunan işyerleri için kreş zorunluluğu vardır. İşveren kreşi doğrudan kendisi açabileceği gibi diğer işverenlerle ortak açabilir ya da hizmet satın alabilir. İşveren kreş yükümlülüğünü yerine getirmezse işçi açısından kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı doğar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işverenlerin kreş zorunluluğuyla ilgili merak edilenleri yazdı
UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Bu kararla Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynayacağı Midtjylland maçında takımın başında yer alamayacak.
Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişinin konuşmasını paylaştığı gerekçesi ile gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Aynı soruşturmada çerçevesinde Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı
How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
2005 yılında hayatımıza giren ve 2014'te unutulmaz bir finalle sona eren "How I Met Your Mother", izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi. McLaren's Pub'da başlayan hikâye boyunca Ted, Robin, Barney, Marshall ve Lily'nin dostluklarına, aşk hayatlarına ve komik maceralarına şahit olduk. Peki, dizi bittikten sonra bu sevilen oyuncular kariyerlerinde ve kişisel yaşamlarında neler yaptı?
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
İstanbul'da sosyal medyada yer alan kafe ve restoranlarda 'harcama alt limiti' ve 'düzenli sipariş zorunluluğu' iddialarını ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bugün İstanbul'un 30 ilçesinde kafe ve restoranları denetledi.
Ziyech Dubai yolcusu!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.
Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürütülecek müzakerelerin yasa dışı olacağını iddia etmişti. Zelenskiy, Putin'in açıklamasından sonra sosyal medyada bir açıklama yayımladı. Putin'in müzakerelerden korktuğunu ifade eden Zelenskiy, hedefinin savaşı uzatmak olduğunu iddia etti.
İfadeleri ortaya çıktı
Ünlü menajer Ayşe Barım'a yönelik Gezi Parkı olayları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren ünlü oyuncular; Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Habertürk, Ergenç ile Kocaoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan ifadelerine ulaştı
İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü. İsrail'in ise bu ihtimalin gerçeklemesinden kaygı ve endişe duyduğu belirtildi
Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'la ilgili ısrarını sürdürürken Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen Trump'ın Grönland'ı alamayacağını ifade etti.
Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
Erling Haaland'ı keşfeden Molde'nin eski scout şefi John Vik, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı
Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
Türkiye'yi dehşete düşüren otel yangınında akılalmaz bir savunma daha ortaya çıktı. Faciada tutuklanan Grand Kartal Otel'in müdürü Zeki Yılmaz, resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözüktüğünü ve yönetime dair tam olarak yetkisinin bulunmadığını ileri sürdü
Husumetlisini balkonda vurdu!
Kayseri'de gecenin sessizliği pompalı tüfekten çıkan mermilerle bozuldu. Husumetlisi tarafından evinin balkonunda silahla vurulan kişi tedavi altına alındı
CHP'de ön seçim bilmecesi?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımızı parti üyelerimiz belirleyecek" dedi. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile adaylık konusunu değerlendirdiklerini ve mutabık kaldıklarını açıkladı. Ancak; Yavaş cephesinden farklı değerlendirmeler geldi. Yavaş'a yakın kaynaklar; Özgür Özel ile görüşmeyi doğruladı. Ancak; Özel'in Yavaş'a ön seçimle aday belirleme tercihini söylemediği belirtildi. Özel'in yalnızca aday belirleme sürecini başlatacağını ifade ettiği, buna karşın Mansur Yavaş'ın "çok erken, doğru olmaz" uyarısı yaptığı öğrenildi. Yani Özel ve Yavaş arasında aday belirleme usulü konusunda herhangi bir mutabakata varılmadı. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın özel haberi
İtalya başbakanına soruşturma
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir Libyalı bir yetkiliyi serbest bıraktırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.