ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'e "vali" diyerek seslendi

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney'e "vali" diye seslendi ve Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşmasını hayata geçirmesi halinde Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor. Çin, Kanada'yı canlı canlı yiyecek; işletmelerinin, toplumsal dokusunun ve genel yaşam tarzının yok edilmesi de buna dahil" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü yaptığı ikinci paylaşımda Trump, "Dünyanın en son ihtiyacı olan şey Çin’in Kanada’yı ele geçirmesidir. Bu olmayacak, buna yaklaşılması bile söz konusu değil!" ifadelerini kullandı.

CARNEY TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİNE DEĞİNMEDİ

Carney ise cumartesi günü yayımladığı bir videoda Kanadalılara yerli ürünleri satın almaları çağrısında bulundu, ancak Trump’ın gümrük vergisi tehdidine doğrudan değinmedi.

"Ekonomimiz dışarıdan tehdit altındayken, Kanadalılar kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmayı seçti" diyen Carney, "Diğer ülkelerin ne yapacağını kontrol edemeyiz; ama kendi en iyi müşterimiz olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı, bu ay içinde iki ülke arasındaki gerilmiş ilişkileri yeniden düzenlemek amacıyla Çin'e gitmiş ve ABD'nin ardından Kanada'nın en büyük ikinci ticaret ortağı olan Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmıştı. Carney'nin Çin ziyaretinin hemen ardından Trump destekleyici bir tutum sergilemişti. Trump, 16 Ocak'ta Beyaz Saray'da gazetecilere, "Bir ticaret anlaşması imzalaması onun için iyi bir şey. "Çin'le bir anlaşma yapabiliyorsanız, bunu yapmalısınız." demişti. Ancak Kanada-ABD Ticaretinden sorumlu Bakan Dominic LeBlanc, cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, "Çin'le bir serbest ticaret anlaşması arayışı söz konusu değil. Elde edilen şey, birkaç önemli gümrük vergisi meselesinin çözüme kavuşturulmasıdır" dedi. Kanada'nın Çin Büyükelçiliği ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Çin'in iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için Kanada ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. CARNEY'NİN DAVOS'TAKİ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU Carney ile Trump arasındaki ilişkiler, Kanada liderinin bu hafta Trump'ın Grönland politikasına sert şekilde karşı çıkmasına kadar görece sakin seyrediyordu.

Carney, ardından Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, kurallara dayalı küresel düzenin sona erdiğini kabul etmeleri gerektiğini söyledi ve Kanada'yı, "orta ölçekli güçlerin" Amerikan hegemonyası tarafından mağdur edilmemek için birlikte nasıl hareket edebileceğine örnek olarak gösterdi. Carney, Trump'ın ya da ABD'nin adını doğrudan anmadı. Ancak "Orta ölçekli güçler birlikte hareket etmek zorundadır; çünkü masada değilseniz, menüdesiniz" dedi. İsviçre'deki zirvede bulunan çok sayıda dünya lideri ve iş dünyası temsilcisi, Carney'yi ayakta alkışladı. TRUMP "KANADA ABD SAYESİNDE AYAKTA" DEDİ, CARNEY REDDETTİ Trump ise Davos'taki kendi konuşmasında karşılık vererek Kanada'nın "ABD sayesinde ayakta kaldığını" söyledi. Carney bu ifadeyi perşembe günü reddetti. Carney, Quebec'te yaptığı açıklamada, "Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomi, güvenlik ve zengin bir kültürel alışveriş alanında olağanüstü bir ortaklık inşa etti. Kanada ABD sayesinde yaşamıyor. Kanada, Kanadalı olduğu için gelişiyor." dedi.