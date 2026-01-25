Yılbaşında kurulan ölüm oyunu! Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!

Yıl 2007... Takvimler 1 Ocak’ı gösteriyordu. Türkiye, dondurucu bir soğukla yeni yıla girmişti. Yeni yıl kutlamaları sürerken, özellikle İstanbul’da alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyordu. O gece yalnızca emniyet güçleri görevde değildi; gazeteciler için de mesai devam ediyordu. Magazin muhabirleri eğlence mekânlarından çıkan sanatçıların peşindeyken, sokakta görev yapan polis muhabirlerinin kulağı her zamanki gibi polis telsizindeydi. Amaçları, yaşanabilecek herhangi bir olaya anında ulaşmak ve edindikleri bilgileri sıcağı sıcağına çalıştıkları gazeteye geçmekti.

"EVDE MAMAYI UNUTTUM”

İstanbul’da tüm bunlar yaşanırken gecenin ilerleyen saatlerinde Maltepe’de bir çift, küçük bebekleriyle birlikte komşularına misafirliğe gitmişti. 27 yaşındaki genç kadın, bir süre sonra 43 yaşındaki eşine dönerek, “Mamayı evde unuttum, gidip getirir misin?” dedi. Genç adam hemen toparlandı ve mamayı almak için evine doğru yola çıktı. Ancak dakikalar geçti. Eve giden adamdan hiçbir geri dönüş olmadı. Sürenin uzaması genç kadını telaşlandırdı. Endişeyle misafir olduğu komşunun eşine, “Kocam niye gelmedi, eve bir bakabilir misin?” diye ricada bulundu. Eve doğru giden ev sahibinin eşinin aklından geçen tek şey, kısa bir kontrol yapıp geri dönmekti. Oysa birkaç dakika sonra karşılaşacağı manzara, akıllara durgunluk veren bir cinayet hikâyesinin başlangıcı olacaktı.

Gazeteci Orhan Saat 2007 yılında bir konuyu takip ederken.. SAATLER SONRA POLİS TELSİZİ HAREKETLENDİ İşte İstanbul'un Anadolu Yakası o saatlere kadar sakin görünüyordu. Polis telsizlerinde de rutin muhabere devam ediyordu. Ta ki merkezin aniden araya girmesine kadar... "Tüm ekipler dinlemede kalsın. 90-500, 90-560 ve 45-51 ekiplerimiz Maltepe'deki şu adrese ivedi intikal etsin. Olay yerine varan ekip arkadaşlarımız bizi telefonla bilgilendirsin." Bu anons, sıradan bir çağrı değildi. Telsiz sesine kulak kabartan gazetecilerden biri de o dönem Hürriyet Gazetesi'nde C Bölgesi'nden sorumlu olan başarılı polis muhabiri Orhan Saat'ti. Anons edilen ekipler Maltepe ilçe ekipleriydi ve en dikkat çekici çağrı ise 45-51, yani bölgenin Cinayet Amiri için yapılmıştı. Bu, açıkça bir cinayet vakasının habercisiydi. DEFALARCA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ Elindeki ikinci telsizi alan Orhan Saat, "Alfa 38, Alfa 02… Anonsları duydum, ben hemen olay yerine geçiyorum" diyerek şefine bilgi verdi. Telsiz kodu Alfa 38 olan Orhan Saat, bir cinayet vakasının peşine düşmüştü. Bir polis muhabiri için cinayet haberi her zaman öncelikliydi. Saat, olay yerine ulaştığında karşılaştığı manzarayı şöyle anlattı: "Apartmanın önüne vardığımda içeriden bağırışlar, ağlama sesleri geliyordu. Polis ekipleri çevre güvenliğini almıştı. Bizim işimiz, orada ne olduğunu en kısa sürede öğrenmek ve bunu en hızlı şekilde haberleştirmekti." Kısa süre sonra acı gerçek ortaya çıktı. 43 yaşındaki evli bir adam, kendi evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI Genç polis muhabiri Orhan Saat, olay yerinde hemen çalışmaya başladı. Elde ettiği her bilgiyi anlık olarak gazetesine geçerken, cinayetin ayrıntıları da kısa süre içinde netleşmeye başladı. Olay yerine gelen Cinayet Masası dedektifleri, ilk olarak cesedi bulan kişiyle ve öldürülen adamın eşiyle görüştü. Ulaşılan bilgilere göre, eve bebek maması almak için giden genç adam, evine girdiği anda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaşanan boğuşmanın ardından ise vahşice öldürülmüştü. Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde bulunan tüm bulguları tek tek toplayarak delil çalışmasına başladı. Gazeteci Orhan Saat OLAY YERİNDE İKİNCİ KAN İZİ Gazeteci Orhan Saat'in dikkatini çeken en önemli ayrıntılardan biri, apartmanın dışında bulunan kan izleriydi. Saat, o anki izlenimlerini şöyle anlattı: "İlk edindiğimiz bilgiler ve izlenimler, apartman dışında bulunan kanın katile ait olabileceği yönündeydi." Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, evin içinde öldürülen kişinin kanı dışında ikinci bir kişiye ait kan örneği tespit edildi. Apartman dışında bulunan kan izlerinin de bu ikinci kişiye ait olduğu belirlendi. Bu durum, cinayet zanlısının olay yerinde DNA izini bıraktığını gösteriyordu. Ve bu, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek son derece önemli bir ayrıntıydı.

KAPIDA ZORLAMA YOKTU Evde yapılan incelemelerde herhangi bir eşyanın çalınmadığı tespit edildi. Bu ayrıntı, Cinayet Masası dedektiflerinin dikkatini çekti. Genç adam neden öldürülmüştü? Yasak bir ilişki ihtimali mi vardı? Eve hırsızlık amacıyla giren kişilerle karşılaşınca mı saldırıya uğramıştı? Yoksa geçmişten gelen bir husumet mi söz konusuydu? Bir tuzak mı kurulmuştu? Tüm bu soruların yanıtı, Cinayet Masası’nın yürüteceği detaylı çalışmanın sonucunda netleşecekti. Ancak dedektiflerin dikkatini en çok çeken ayrıntı kapı oldu. Kapıda herhangi bir zorlama izi yoktu. Bu bulgu, hırsızlık ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyordu. Katil, maktulün tanıdığı biri olabilir miydi? REKLAM TAKSİYE BİNEN İKİ KİŞİ Apartmandaki herkesin bilgisine başvuran Cinayet Büro dedektifleri, çevrede de geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında, olay saatlerinde iki gencin bölgeden bir ticari taksiye bindiği bilgisine ulaşıldı. Bölgedeki tüm taksi duraklarını tek tek inceleyen dedektifler, o taksiyi kullanan şoförü buldu. Taksici, olay gecesi söz konusu adresten aldığı iki genci Kadıköy’deki Harem Otogarı’na bıraktığını söyledi.

KATİL İSTANBUL DIŞINA ÇIKMIŞTI Taksici, aracına binen gençlerden birinin elinin kesik olduğunu da ifade etti. Bu ayrıntı, olay yerinde bulunan ikinci kan izleriyle örtüşüyordu. Şüphelilerin iki kişi olduğu ve otogardan otobüse binerek İstanbul dışına çıkmış olabilecekleri değerlendirildi. Bu iki kişi kimdi? Taksicinin ifadesine göre şüpheliler oldukça gençti; 17–18 yaşlarında görünüyorlardı. Bu bilgi, soruşturmanın seyrini daha da dikkat çekici bir noktaya taşıdı. KARISI MERCEK ALTINA ALINDI Olayı yakından takip eden gazeteci Orhan Saat, elde edilen bulguların katilin tanıdık biri olabileceğini gösterdiğini belirterek şunları anlattı: "Cinayet Masası olaya el koyunca, ben de şubede görevli arkadaşımız Ali Aksoyer ile koordineli şekilde gelişmeleri takip etmeye başladım. Dedektifler, öldürülen kişiyi ayrıntılı biçimde araştırdı. Herhangi bir düşmanı ya da husumetlisi olup olmadığına bakıldı, böyle bir bulguya rastlanmadı. Yasak bir ilişkisi olup olmadığı da araştırıldı, oradan da bir sonuç çıkmadı." Tüm ihtimaller tek tek elendikçe geriye tek bir isim kalmıştı: eşi. "Dedektiflerin, sonradan duyduklarımıza göre kadını mercek altına almaya başladığını öğrendik. Bu inceleme, soruşturmanın en kritik aşamalarından biri oldu."

KADININ 17 YAŞINDA SEVGİLİSİ ÇIKTI Cinayet Masası dedektifleri, hem öldürülen kişinin hem de eşinin cep telefonu kayıtlarını sessizce incelemeye aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından 27 yaşındaki kadının gizli bir ilişki yürüttüğü belirlendi. Kadının, 17 yaşındaki bir gençle yaklaşık 9 aydır mesajlaştığı ve zaman zaman buluştuğu tespit edildi. Bu bulgu, soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi ve akıllara durgunluk veren cinayetin kapısını araladı. GÖZALTINA ALINDILAR Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri, 17 yaşındaki gencin kimliğini kısa sürede belirledi. Soruşturma ilerledikçe, cinayetin genç kadının sevgilisi ve onun 18 yaşındaki arkadaşı tarafından işlendiği ortaya çıktı. Olayın ardından kayıplara karışan iki şüphelinin Ankara'da bir evde saklandığı tespit edildi. Adresi netleştiren ekipler Ankara'ya giderek 17 yaşındaki şüpheli ile 18 yaşındaki arkadaşını gözaltına aldı. Eş zamanlı operasyonda İstanbul'da bulunan genç kadın da gözaltına alındı. KAN DONDURAN CİNAYET PLANI Dedektiflerin yaklaşık iki ay süren titiz çalışması, cinayetin perde arkasını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda, soğukkanlılıkla hazırlanan plan adım adım deşifre edildi. Yaklaşık 9 aydır birlikte oldukları belirlenen 27 yaşındaki kadın ile 17 yaşındaki genç, bir nişan töreninde tanışmış ve bu tanışma kısa sürede yasak bir ilişkiye dönüşmüştü. İlişki ilerledikçe hedef netleşmişti: Kadının kocası ortadan kaldırılacaktı.

"KAPIYI ARALIK BIRAKTIM" MESAJI Plan yılbaşı gecesi devreye sokuldu. Genç kadın, eşini ve bebeğini alarak yakındaki bir komşuya gitti. Evden çıkarken, kocasına fark ettirmeden kapıyı aralık bıraktı ve sevgilisine mesaj attı: "Tamam, kapı açık. Eve girebilirsin." Bu mesajın ardından 17 yaşındaki genç ve yanındaki arkadaşı eve girerek saklandı. Kısa süre sonra kadına "Tamam, girdik" mesajı ulaştı. Bunun üzerine kadın, planın son adımını uyguladı ve eşine, "Bebeğin mamasını evde unuttum, gidip alır mısın?" dedi. ÖLDÜRÜLDÜ Kadına göre plan kusursuz ilerliyordu. Kocasını eve gönderen genç kadın, farkında olmadan değil, bilerek ve isteyerek cinayetin fitilini ateşlemişti. Eve gelen adam, içeride saklanan iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan genç adam, kanlar içinde hayatını kaybetti. Eşinin öldürüldüğünü bilen kadın ise soğukkanlılığını bozmadı. Planın son adımını da devreye soktu. Komşusunun eşine dönerek, "Eşim çok gecikti, eve gidip bakar mısın ne oldu?" dedi. Eve giden komşu, kapıyı açtığında genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadına göre plan eksiksiz işlemişti.

KATİLİN ARKADAŞI: “SÜRPRİZ YAPACAĞIZ” 17 yaşındaki şüpheli emniyette susma hakkını kullandı. Ancak yanında gözaltına alınan arkadaşı, kan donduran ayrıntıları tek tek anlattı. İfadesinde, cinayeti arkadaşının işlediğini söyledi. “O gece bana ‘Hadi bir yere gideceğiz’ dedi. Eve geldiğimizde kapı aralıktı. İçeri girdik, ışıklar kapalıydı. ‘Kimse yok galiba’ dedim. Bana ‘Sürpriz yapacağız’ dedi. İçeri girip saklandık. Bir süre sonra kapı açıldı. İçeri giren kişiye arkadaşım aniden saldırdı ve bıçaklamaya başladı. Ben engellemeye çalıştım. Bu sırada bıçak benim elimi de kesti.” BİRÇOK OLAYA TANIK OLDU Yaklaşık iki ay süren titiz çalışmanın ardından cinayet çözüldü. Olayı başından itibaren takip eden gazeteci Orhan Saat, haberin perde arkasını da arkadaşı Ali Aksoyer ile birlikte kaleme aldı. Meslek hayatı boyunca çok sayıda cinayet vakasını yerinde izlediğini belirten Saat, bu dosyanın kendisinde ayrı bir iz bıraktığını söyledi: “Bazı cinayetler vardır, insanın hafızasından silinmez. Bu da onlardan biriydi. Olayı gazeteci arkadaşlarımızla adım adım takip ettik. Dosya çözüldüğünde ortaya çıkan ayrıntılar gerçekten hepimizi şaşkına çevirdi.”