Asgari ücret artışının sigortacılara maliyeti 22 milyar lira

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, asgari ücret artışının sigorta şirketlerini bedeni hasarlara ödenen tazminatın asgari ücret baz alınarak belirlenmesi nedeniyle 22 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Obalı trafik sigortasında kar etmeyi de düşünmediklerini kaydederek, "Yeter ki zarar etmeyelim" dedi.

Sigorta şirketlerinin maliyetini etkileyen iki önemli faktör olduğunu dile getiren Obalı, bunlardan ilkinin enflasyon ve ikincisinin ise döviz kuru olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Enflasyon ve kur ise birbirine geçişken ancak bu yıl geçişkenlik azaldı. Kurdaki yapışkanlık ise azalmasına rağmen sürüyor. Sigortada ise yedek parça tarafında döviz kurundaki durağanlık nedeniyle işler yolunda gibi görünüyor ama diğer yandan işçilik maliyetleri hala enflasyon paralelinde. Kaskoda primlerin enflasyonun altında artmasının nedeni ise rekabet. Rekabet sigorta sektörünü iyi ve kaliteli bir sektör haline geliyor. Her yıl farklı branşlarda bu rekabeti görüyoruz. Ancak trafikte tavan fiyat nedeniyle rekabetin olumlu etkilerini göremiyoruz."

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SAĞLIK SİGORTASINA İLGİ ARTTI

2023'ün ardından 2024'ün sigortacılık açısından oldukça pozitif geçtiğini kaydeden Obalı, "Deprem sonrası 2023'te prim üretimi açısından çok agresif artışlar görmüştük. Çünkü deprem gibi nahoş olaylar geliştikten sonra risk algısı çok hızlı yerine geliyor. Gönlümüz istiyor ki farkındalığı canlı tutalım. Sigorta kötü gün dostudur. Olaylar gerçekleşmeden önce de sigortanın riski devir alma olayını halkın gündemine oturtabilmek en temel amacımız. Geçen yılı sigorta şirketleri enflasyonun yüzde 20 üstünde bir prim büyümesi ile 840 milyar lira düzeyinde tamamladı. Ağırlıklı olarak toplam prim üretiminin yüzde 50'sini gerçekleştiren trafik ve kaskonun yanı sıra yangın ve sağlık sigortalarına teveccüh oldukça yüksekti. Hastalık ve sağlık branşında 136 milyar lira yangında ise 123 milyar liralık üretim gerçekleşti. Toplam prim üretimi yüzde 72, sağlık sigortası primi ise yüzde 93 arttı" diye konuştu. Obalı sigortalı sayısındaki artışın gerçekleşmesinin bu yükselişin sağlıklı olduğunu gösterdiğini aktardı.

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TAMAMLAYICI SAĞLIKTA CİDDİ SEÇENEKLER OLUŞTU

Sağlık sigortasındaki büyümenin tüm şirketleri bu alanda daha aktif olmaya teşvik ettiğini anlatan Obalı, bu çerçevede özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası alanında ciddi seçenekler oluşmaya başladığını kaydederek, "Bu da ciddi bir rekabeti beraberinde getiriyor ki bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü rekabet oldukça daha ulaşılabilir sigorta konuşmak için daha uygun bir zemin oluyor. Primlerin belirli bir seviyede olması bizim en büyük isteğimiz çünkü sigortalılık oranının artmasını teşvik edecek en büyük şey primlerin ulaşılabilir seviyede olması" dedi.