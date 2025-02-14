Hayat aşırı gürültülü bir hal aldı. Whatsuptaki mesajlar yığılıyor, telefonlar susmak bilmiyor, sürekli bir organizasyon çabası, çocukları okuldan kim alacak, ne yenecek, toplantıda ne giyilecek derken takvimler o kadar sıkışık kafalar o kadar karışık ki artık boşlukları göremiyoruz. Durup sadece nefes almak gibi basit şeyler bu karmaşada unutuldu gitti. Peki ya çözüm ormanda gezinmek kadar basit desek ne derdiniz? Doktorların reçeteye yazdığı bir terapi yöntemi bu: Orman banyosu.

Japonya'da ortaya çıkan Shinrin-yoku (orman banyosu) uygulaması tüm duyularınızla orman atmosferini içinize çekmek anlamına geliyor. Bilinçli olarak ormanın görüntülerine, seslerine ve kokularına dalarak uygulanan bir terapi biçimi. Spor salonunda terlemeyi veya yogayla uğraşmayı unutun; orman banyosu; ormana adım atmak ve doğanın sessiz sihrini sizin üstünüzde kullanmasına izin vermek demek.

Orman banyosu ya da Japonya’daki adıyla shinrin-yoku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirmek için kişinin kendisini orman ortamına bırakmasını içeren bir uygulama.

1980'lerde geliştirilmiş bu terapiyi 1982'de Japonya ulusal sağlık programının bir parçası haline getirmiş. Araştırmalar, bu uygulamanın daha iyi uyku, daha iyi ruh hali ve konsantrasyon, bağışıklıkta artış, düşük stres seviyesi sağlayabildiğini gösteriyor. Katılımcılar sadece doğada vakit geçirerek görme, ses, koku, dokunma, hatta tat alma yoluyla bilinçli olarak çevreleriyle bağlantı kuruyorlar. Bu bağlantı, anksiyete ve depresyonu hafifleterek sakinlik hissini teşvik ediyor.

Japonya'da kentleşme ve teknoloji kullanımıyla bağlantılı stresle mücadele etmenin bir yolu olarak ortaya çıkan orman banyosu artık tüm dünyaya yayılmış durumda. Faydaları saymakla bitmiyor. Doğada geçirilen zamanın zekayı, yaratıcılığı, esnekliği, empatiyi ve odaklanmayı arttırdığı araştırmalarla doğrulanmış. Doğanın duyularıyla etkileşime giriyorsunuz, ardından rahatlıyor ve farkındalığınızı artırıyorsunuz . Amaç hem ruh sağlığını hem zihin sağlığını desteklemek.

Orman banyosu çocuğunuzun refahını nasıl artırır?

Orman banyosu çocukların ruh sağlığına da iyi geliyor. Çocukları doğaya bırakırsanız pek çok sıradan şeyin büyülü hale geldiğini zaten fark etmişsinizdir. Ağaçlara sarılmak, toprağa dokunmak, yaprak toplamak... Koşuyorsa kulaklık takmamasını, bunun yerine kaç farklı kuş sesi duyduğuna dikkat etmesini isteyin. Dağa tırmanıyorsa kalp atış hızına dikkat edebilir, bir değişiklik var mı? Bu nasıl bir his? Orman banyosu çocuğu yavaşça ve bilinçli bir şekilde doğayla etkileşime girmeye teşvik eder.

National Geographic'te okuduğum makalede 5 yaşındaki çocuğunun, dikkatini toplamakta zorlandığını fark eden annesi, işler çığırından çıkınca farklı bir şey denemesi gerektiğini anlıyor ve doğaya yöneliyor. Anne kız yürüyüş parkurlarını keşfe çıkıyorlar. Yürüyüşlerinin sonunda, görüp sevdikleri şeylerin resimlerini çiziyorlar. Birkaç hafta sonra, kızın odaklanmasında ve davranışlarında kayda değer bir iyileşme görülüyor.

Küçük kız yaşam kalitesini artırmak için doğayla daha fazla etkileşime girmeye başlıyor. Buradaki fikir; dışarı çıkmak, stres atmak, farkındalığı doğa içindeki faaliyetlerle birleştirerek ruh sağlığını artırmak oluyor. Bu terapi türü güven oluşturmaya da yardımcı oluyor. Açık havada bir şey yapmayı öğrenmek daha sonra bulunduğu diğer ortamlarda da çocuğun işine yarıyor. Bir açık hava becerisini farkındalıkla öğrenmek çocuğun kendine güvenmesini de sağlıyor. Çocuğun farkındalığını artırmak için bir ağacın altında sadece resim veya çizim yapmak yerine uzmanlar çocuğu detaylı olarak konuşturmanızda fayda olduğunu söylüyor: Bu rengi doğada nerede bulabilirsin? Herhangi bir koku fark ettin mi? Sesler duydun mu? Bunları resmine nasıl dahil edebilirsin gibi...

Orman banyosunun bilimsel faydaları