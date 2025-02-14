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Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu

Japonya'da doktorlar insanlara "ormanları ziyaret et" reçetesi yazıyor. Buna orman banyosu deniyor.

Giriş: 14.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Japonya'da doktorlar reçete yazıyor: Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu

Dünya hızlanmaya devam ederken, yavaşlamak her zamankinden daha zor hale geliyor.

Hayat aşırı gürültülü bir hal aldı. Whatsuptaki mesajlar yığılıyor, telefonlar susmak bilmiyor, sürekli bir organizasyon çabası, çocukları okuldan kim alacak, ne yenecek, toplantıda ne giyilecek derken takvimler o kadar sıkışık kafalar o kadar karışık ki artık boşlukları göremiyoruz. Durup sadece nefes almak gibi basit şeyler bu karmaşada unutuldu gitti. Peki ya çözüm ormanda gezinmek kadar basit desek ne derdiniz? Doktorların reçeteye yazdığı bir terapi yöntemi bu: Orman banyosu.

Nedir bu orman banyosu?

Japonya'da ortaya çıkan Shinrin-yoku (orman banyosu) uygulaması tüm duyularınızla orman atmosferini içinize çekmek anlamına geliyor. Bilinçli olarak ormanın görüntülerine, seslerine ve kokularına dalarak uygulanan bir terapi biçimi. Spor salonunda terlemeyi veya yogayla uğraşmayı unutun; orman banyosu; ormana adım atmak ve doğanın sessiz sihrini sizin üstünüzde kullanmasına izin vermek demek.

Orman banyosu ne işe yarar?

Orman banyosu ya da Japonya’daki adıyla shinrin-yoku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı iyileştirmek için kişinin kendisini orman ortamına bırakmasını içeren bir uygulama.

1980'lerde geliştirilmiş bu terapiyi 1982'de Japonya ulusal sağlık programının bir parçası haline getirmiş. Araştırmalar, bu uygulamanın daha iyi uyku, daha iyi ruh hali ve konsantrasyon, bağışıklıkta artış, düşük stres seviyesi sağlayabildiğini gösteriyor. Katılımcılar sadece doğada vakit geçirerek görme, ses, koku, dokunma, hatta tat alma yoluyla bilinçli olarak çevreleriyle bağlantı kuruyorlar. Bu bağlantı, anksiyete ve depresyonu hafifleterek sakinlik hissini teşvik ediyor.

Japonya'da kentleşme ve teknoloji kullanımıyla bağlantılı stresle mücadele etmenin bir yolu olarak ortaya çıkan orman banyosu artık tüm dünyaya yayılmış durumda. Faydaları saymakla bitmiyor. Doğada geçirilen zamanın zekayı, yaratıcılığı, esnekliği, empatiyi ve odaklanmayı arttırdığı araştırmalarla doğrulanmış. Doğanın duyularıyla etkileşime giriyorsunuz, ardından rahatlıyor ve farkındalığınızı artırıyorsunuz. Amaç hem ruh sağlığını hem zihin sağlığını desteklemek.

Orman banyosu çocuğunuzun refahını nasıl artırır?

Orman banyosu çocukların ruh sağlığına da iyi geliyor. Çocukları doğaya bırakırsanız pek çok sıradan şeyin büyülü hale geldiğini zaten fark etmişsinizdir. Ağaçlara sarılmak, toprağa dokunmak, yaprak toplamak... Koşuyorsa kulaklık takmamasını, bunun yerine kaç farklı kuş sesi duyduğuna dikkat etmesini isteyin. Dağa tırmanıyorsa kalp atış hızına dikkat edebilir, bir değişiklik var mı? Bu nasıl bir his? Orman banyosu çocuğu yavaşça ve bilinçli bir şekilde doğayla etkileşime girmeye teşvik eder.

National Geographic'te okuduğum makalede 5 yaşındaki çocuğunun, dikkatini toplamakta zorlandığını fark eden annesi, işler çığırından çıkınca farklı bir şey denemesi gerektiğini anlıyor ve doğaya yöneliyor. Anne kız yürüyüş parkurlarını keşfe çıkıyorlar. Yürüyüşlerinin sonunda, görüp sevdikleri şeylerin resimlerini çiziyorlar. Birkaç hafta sonra, kızın odaklanmasında ve davranışlarında kayda değer bir iyileşme görülüyor.

Küçük kız yaşam kalitesini artırmak için doğayla daha fazla etkileşime girmeye başlıyor. Buradaki fikir; dışarı çıkmak, stres atmak, farkındalığı doğa içindeki faaliyetlerle birleştirerek ruh sağlığını artırmak oluyor. Bu terapi türü güven oluşturmaya da yardımcı oluyor. Açık havada bir şey yapmayı öğrenmek daha sonra bulunduğu diğer ortamlarda da çocuğun işine yarıyor. Bir açık hava becerisini farkındalıkla öğrenmek çocuğun kendine güvenmesini de sağlıyor. Çocuğun farkındalığını artırmak için bir ağacın altında sadece resim veya çizim yapmak yerine uzmanlar çocuğu detaylı olarak konuşturmanızda fayda olduğunu söylüyor: Bu rengi doğada nerede bulabilirsin? Herhangi bir koku fark ettin mi? Sesler duydun mu? Bunları resmine nasıl dahil edebilirsin gibi...

Orman banyosunun bilimsel faydaları

Zihinsel berraklık verir: Bugünlerde kafanızda kırk tilki dolaşıyor, hiçbirinin kuyruğu biribirine değmiyor. Öyle çok işiniz var. Sanki uyumasanız bile zaman yetmeyecek. Orman banyosu zihinsel olarak her şeye kendinizi kapatmanız, yani aslında şalteri indirmeniz gibi bir etki yaratıyor. Ağaçların arasında birkaç saat geçirdiğinizde kafanızdaki gürültü aniden kayboluyor ve sakinlik geliyor.

Şarjsız bağlantı sağlar: Cihazlar daha akıllı hale gelebilir, ancak asla kuş seslerini duymanın veya ayaklarınızın altındaki yaprakların çıtırtısının yerini alamazlar. Bu anlar sizi fabrika ayarlarınıza geri çeker.

Dünyaya özen göstermek: Doğada geçirilen zaman sadece sizinle ilgili değildir; hepimizin daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatır. Ormanın nefes aldığını hissettiğinizde, onu canlı tutmaya daha fazla önem verirsiniz.

Kortizol seviyesini düşürür: Orman banyosu, vücudun ana stres hormonu olan kortizolü sadece 20 dakika sonra %16'ya düşürüyor. Ayrıca daha sağlıklı bir kalbe sahip oluyorsunuz.

Tükenmişliğe doğal çözüm: Orman banyosu

Tükenmişlik artık sadece moda bir sözcük değil, birçok kişi için günlük bir gerçeklik. Gallup'un 2023 yılında yaptığı sadece iş yerleri için geçerli olan bir anket, çalışanların %77'sinin tükenmişlik yaşadığını ortaya koymuş. Buna bir de ev hayatının, ilişkilerin ve sürekli bildirim bombardımanının getirdiği baskılar eklendiğinde, pek çok kişinin boşa çalışıyormuş gibi hissetmesine şaşmamak gerek.

Tükenmişlik sadece enerjinizi tüketmekle kalmaz; ruh halinizi, ilişkilerinizi ve genel sağlığınızı da etkiler. Environmental Health and Preventive Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, bir ormanda sadece 20 dakika geçirmenin kortizol seviyelerini önemli ölçüde düşürebileceğini ortaya koydu. Bu düşüş daha iyi bir ruh hali, daha az kaygı ve yenilenmiş bir sakinlik hissi ile bağlantılı.

Basitçe söylemek gerekirse, ağaçların arasında zaman geçirmek tükenmişliğe karşı koymanın etkili bir yolu. Mesele daha fazlasını yapmak değil; doğanın sessiz büyüsünü gerçekleştirmesine izin verecek kadar uzun süre uzaklaşmak. Orman banyosu fizyolojik ve psikolojik bir egzersiz. Japonlar bu ekoterapi biçimini hızla benimsemiş. Çünkü tüm zamanlarda kabul edilen bir gerçeklik var ki doğayla geçirilen zaman bize her zaman çok iyi gelmiştir.

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Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için düzenlenmesi beklenen barış müzakerelerinde Ukrayna'nın da olacağını bildirirken, savaşın artık bitmesi gerektiğini söyledi. Trump diğer yandan nükleer silah üretimi için herhangi bir neden olmadığını belirtti.
Gayrimenkulde korkulan olmadı!
TCMB'nin açıkladığı verilere göre; Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı, 2024'te 2 milyar 153 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı ise 2 milyar 825 milyon dolara geriledi. Sektör temsilcileri, 2024'te ilk kez gayrimenkulde carı açık verilebileceğini belirtiyordu. 2024 yılında cari açık verilmedi ama her yıl fark azalıyor
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda yapılan konuşmaların ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı
Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada 5 Ağustos 2024 tarihinde önerdiğim "Kudüs Paktı" teklifi mutlaka değerlendirilmeli, bölgesel huzur ve güvenlik kuşağının teessüs ve tecellisi süratle temin edilmelidir" dedi