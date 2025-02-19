TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da dahil edildi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat'ta dernek kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından soruşturmaya dahil edildi.

Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne talimat verildi. Bunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS'ın 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış,

REKLAM

Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURAN isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup,

Şüpheliler Orhan TURAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde ifade vermek için adliyeye götürüldü

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras da hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.