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30 gün boyunca bitki bazlı beslenmenin vücutta yaratacağı 6 değişiklik

Başta kulağa zor gelse de, bitki bazlı beslenme deneyimi vücutta birtakım değişikliklere yol açıyor. Peki tam olarak ne yapıyor? Bitki bazlı beslenme tarzını deneyimleyenler anlattı. İşte şaşırtıcı sonuçlar...

Giriş: 03.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:30
Habertürk
Haberler Stil 30 gün boyunca bitki bazlı beslenmenin vücutta yaratacağı 6 değişiklik

Hayatı boyunca et ve süt ürünleri tüketmiş biri, bir ay boyunca bitki bazlı beslenebilir mi? Başta kulağa zor gelse de, 30 günlük bitki bazlı beslenme deneyimi vücutta beklenmedik değişimlere yol açabilir. Peki, vücut etin ve sütün olmadığı bir beslenme düzenine nasıl tepki verir?

ABD merkezli Eat This, Not That! - Bunu yiyin, şunu değil - adlı beslenme, sağlık ve yaşam tarzı konularını ele alan platform, bu sorunun yanıtını aradı ve "Bitki bazlı beslenmek çaba gerektirir; ancak getirileri buna değer" sonucuna ulaştı.

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"BİTKİ BAZLI DİYET, HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR"

Veganlık, günümüzün en dikkat çeken yaşam tarzlarından bir tanesi. Hayvan hakları ve çevresel faktörlerin yanı sıra sağlık açısından da birçok faydası olduğu belirtiliyor. Araştırmalara göre, bitki bazlı bir diyet, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, obezite ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı riskini azaltabiliyor.

Sağlıklı bir şekilde vegan beslenmek belirli bir çaba gerektiriyor; ancak hazır gıdalar ve abur cubur tüketmek bu beslenme tarzının faydalarından tam anlamıyla yararlanmayı engelliyor.

Bitki bazlı beslenmeye geçen kişiler, yaşadıkları değişikliğin enerji seviyeleri ve yaşamları üzerindeki etkilerini anlattı.

1. Daha az sağlık sorunu

Teknoloji şirketi ContractPodAi’nin baş hukuk müşaviri Jerry Levine, eşi 20 yıldır vegan olmasına rağmen bu beslenme şeklini benimsemekte geciktiğini söylüyor. Ancak doktoru ve eşi ısrar edince bu değişimi yapmaya karar vermiş.

Levine, "Doktoruma vegan beslenmeye geçmeyi sordum ve bana üç seçeneğim olduğunu söyledi: Vegan olmak, egzersize başlamak ya da 40 yaşında ölmek. Egzersiz yapmaktan ya da ölmektense vegan olmanın daha iyi olduğunu düşündüm" diyor.

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"15 YAŞ GENÇLEŞMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Levine, hayvansal gıdalardan vazgeçtikten sonra sağlığında büyük bir değişim fark ettiğini belirtiyor ve şunları söylüyor: "Kendimi çok daha enerjik hissediyorum. Obezite sınırındaydım ve uyku apnesi teşhisim vardı. Kolesterol, tansiyon ve statinler gibi birçok ilaç kullanıyordum. Vegan beslenmeye geçtikten sonra kendimi 15 yaş gençleşmiş gibi hissettim. Daha az uyumama rağmen sabahları dinç uyanıyorum."

2. Daha sağlıklı bir cilt

Beslenme koçu ve iş danışmanı Virginia Stockwell, Forks Over Knives adlı belgeseli izledikten sonra toksinlerden arınmak için vegan beslenmeye geçtiğini söylüyor.

Stockwell, "İlk olarak, aktinik keratozumun (genellikle güneş ışığına maruz kalan bölgelerde kahverengi, pürüzlü ve pullu lekeler şeklinde kendini gösteren bir deri lezyonu) iyileştiğini ve inceldiğimi fark ettim. Ancak ağırlık kaldırma hobim biraz zorlaştı çünkü önceki gücümü kaybetmiştim" diyor.

"EGZERSİZLERİM DAHA VERİMLİ HALE GELDİ"

3. Gün içinde enerji düşüşü yaşamamak

Özellikle öğleden sonra hissedilen halsizlik, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sorun. Ancak Tiffany Gregory, vegan beslenmeye geçtiğinden beri bu sorunu yaşamadığını belirtiyor ve şunları söylüyor: "Bitki bazlı beslenmek, daha besleyici gıdalar tüketmeye yönlendiriyor. Önceden yediğim yemeklere kıyasla daha dengeli öğünler tüketiyorum. Ayrıca büyük öğünlerden sonra hissettiğim ağırlık ve yorgunluk hissi tamamen ortadan kalktı. Egzersizlerim de daha verimli hale geldi. Daha uzun süre dayanabiliyorum, daha çabuk toparlanıyorum ve antrenman sonrası yorgun hissetmiyorum."

4. Yeterli protein alımına dikkat etmek

Beslenme uzmanı Jordan Anthony, çevresel kaygılar nedeniyle bitki bazlı beslenmeye geçtiğini belirtiyor. "Modern endüstriyel hayvancılığın, özellikle de sığır eti üretiminin çevreye verdiği zarar beni rahatsız ediyordu. Bu nedenle bu sisteme destek vermeyi bıraktım."

Anthony, yeterli protein almanın zorluk yaratabileceğini ancak kuruyemiş, tohum ve soya ile bu açığı kapattığını ifade ediyor. "Proteine öncelik verdiğim sürece enerji seviyelerim gün boyunca stabil kalıyor. Ancak fazla yağ ve karbonhidrat tükettiğimde kendimi halsiz ve hatta biraz depresif hissediyorum."

"AKNE PROBLEMLERİM ORTADAN KALKTI"

5. Yemekten sonra ağırlık hissi olmaması

Vegans, Baby platformunun kurucusu Diana Edelman, Tayland’daki bir fil koruma alanında çalıştıktan sonra vegan olmaya karar verdiğini söylüyor.

Edelman, "Orada geçirdiğim ilk haftada, kesime götürülen domuzları gördüm ve o andan itibaren et tüketmeyi bıraktım" diyor.

Edelman, vegan beslenmeye geçtiğinden beri enerjisinin arttığını belirtiyor ve şunları söylüyor: "Artık yemek sonrası ağırlık hissi yaşamıyorum. Eskiden büyük öğünlerden sonra kendimi halsiz hissederdim ama artık böyle bir durum yok. Ayrıca, yıllarca mücadele ettiğim akne problemim süt ürünlerini bıraktıktan sonra tamamen ortadan kalktı."

6. Genel olarak daha iyi hissetmek

Beslenme ve fitness uzmanı Harrison Tarr, kronik hastalıklardan kaçınmak için yedi yıl önce vegan beslenmeye geçtiğini belirtiyor.

Tarr, "Vegan beslenmenin enerji seviyelerimi doğrudan değiştirdiğini söyleyemem; ancak tamamen doğal ve bitki bazlı bir diyet benimsemek harika bir his veriyor. Egzersiz yaparken kendimi güçlü hissediyorum ve fiziksel olarak daha iyi durumdayım. Ancak B12 ve D3 gibi takviyeleri ihmal etmemek çok önemli" diyor.

VEGAN BESLENMEYE GEÇİŞ İÇİN ÖNERİLER

Eat This, Not That!, bitki bazlı beslenmeyi denemek isteyenler için geçiş sürecini kolaylaştırabilecek bazı ipuçları da veriyor:

Alternatif ürünler deneyin: Edelman, "Et yerine sebze bazlı burgerler alternatifler tercih edebilirsiniz. Sütlü dondurma yerine bitkisel bazlı olanları seçin" diyor.

Yanınıza atıştırmalık alın: Stockwell, "Sosyal etkinliklerde size uygun bir seçenek olmayabilir, bu yüzden yanınıza atıştırmalık almak iyi bir fikir olabilir" önerisinde bulunuyor.

Mutfakta vakit geçirin: Tarr, "Kendi yemeklerinizi hazırlamak için zaman ayırın ve bu süreci keyifli hale getirin. Kolayca yapabileceğiniz birkaç tarif bulun, böylece zorlandığınızda bunlara yönelebilirsiniz" diyor.

Araştırma yapın: Tarr, "Bu beslenme şekliyle ilgili kitaplar okuyun, belgeseller izleyin ve güvenilir makaleler bulun. Game Changers belgeseli oldukça etkileyiciydi" diyor.

Sağlıklı alışkanlıklar edinin: Levine, "Vegan beslenmeye geçtiğinizde alışkanlıklarınızı oluşturmalısınız. Başlangıçta zorlanabilirsiniz ama önemli olan kendinize destek olmak ve pes etmemek" diyor.

Derleyen: Demet Demirkır

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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde baba Sıddık Gültekin, Yargıtay'ın bozma kararını değerlendirdi. Karara tepki gösteren baba Gültekin, "Kızı sen diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun ve yakıyorsun, Yargıtay da normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinden geleni yapıyor. Biz bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Böyle bir karara nasıl vicdanları el verdi?" ifadelerini kullandı
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
Elektrik faturalarında yeni dönem dün resmen başladı. 1 Şubat itibarıyla belirlenen sınırı aşan kişiler artık daha yüksek fatura ödeyecek
"Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Konuk ekip maçı 9 kişi tamamladı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadele sonrasında HT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu
8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk oldu. Kasımpaşa 2-1 geriye düştüğü maçtan 5-3 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlıların gollerini 16. ve 82. dakikada Mamadou Fall, 73. dakikada Haris Hajradinovic, 75. dakikada Aytaç Kara, 79. dakika Can Keleş attı. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligdeki puanını 28'e çıkarttı.
'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi
Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
Bursa'da dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez ile ilgili soruşturma tamamlandı. 4 sanık hakkında ceza istenilen olayda, çocuklarının baygın vaziyette inlediğini duyan aileye klinikten bu durumun normal olduğunun belirtildiği ifadeleri yer aldı
“Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim takvim çalışmaları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime karşı çıktığı belirtilmişti. Habertürk'e konuşan Yavaş'a yakın kaynaklar ise, "Mansur Yavaş'ın ön seçime itirazı yok, zamanlamasına itirazı var, aday açıklamanın erken olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..