30 gün boyunca bitki bazlı beslenmenin vücutta yaratacağı 6 değişiklik

Bırakın yeni yıl kararı almayı, nasıl olsa vazgeçeceksiniz!

2024'e de, her köşe başında, birbirimize 'mutlu yıllar' dileyerek başlamıştık! Şimdi bir daha asla yaşayamayacağınız 364 güne geri dönüp baktığınızda kendi kendinize "2024 mutlu bir yıl oldu" diye biliyor musunuz? Diyebiliyorsanız ne mutlu size... Koca bir yılın her anını mutlu geçirmek pek mümkün değil elbet... Elimize geçen küçük mutluluk anlarını da tıpkı, 'Nuran'ı her eve bıraktığında bunun son olduğunu düşünüp 'Huzur'suzlanan, 'Mümtaz' gibi 'sırtımızda yük gibi taşıyıp' ilk fırsatta bir kenara bırakmıyor muyuz? Mutlu bir yıl hayal… "Yediği yumruklardan sonra iki seksen yattığı ringin ortasında hakem 'On' demeden ayağa kalkacağını uman boksör gibiyiz her 365 günün sonunda! Nakavta kadar: 'Mutlu yıllar!' işte…"