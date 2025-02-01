Kahvaltı için en uygun zaman nedir?

Ben de dahil olmak üzere pek çok insan, hızlı bir şekilde aradan çıkarmaya çalışsa da genelde kahvaltı öğününü atlıyor.

Hepimiz kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu duymuşuzdur. Bunun %100 doğru olup olmadığı hala tartışma konusu, çünkü bazı kanıtlar gün boyunca ihtiyacınız olan besinleri aldığınız sürece, özellikle kahvaltı yapmanın gerekli olmayabileceğini öne sürüyor.

Herkesin kahvaltıya yaklaşımı farklı. Seveni var, sevmeyeni var. Kahvaltı yapmayı sevenlerdenseniz, kahvaltı yapmak için en uygun zaman konusunda da farklı fikirler olduğunu bilirsiniz. Akşam yemeğinin zamanlaması kültürel bir tartışma konusu olsa da, hiçbir öğün kahvaltı kadar farklı görüşleri beraberinde getirmez. Peki, sağlık açısından kahvaltı etmek için en iyi zaman diye bir kavram var mıdır?

Bunun birkaç nedeni var. Beslenme Tıbbı alanında uzman, The Doctor's Kitchen adlı podcast yayınını yapan ve sağlıklı yemek kitapları yazan doktor Rupy Aujla, uyanır uyanmaz kahvaltı yapmamanın, gece boyunca aç kalma sürenizi uzattığını ve “bağırsaklarınızı biraz daha dinlendirdiğini” ve iyi bir şey olduğunu söylüyor. Gün sonunda yediğiniz son yemek ile ertesi gün yediğiniz ilk yemek arasında en az 12 saat olması , vücudun karbonhidrat yerine yağ yakmasını sağlar, kilo kaybı ve genel olarak iyi metabolik sağlık ile ilişkilendirilir. Aujla, uyandığınızda ilk odaklanmanız gereken şeyin susuzluğunuz olması gerektiğini, çünkü gece boyunca böbreklerinizin fazla mesai yaptığını belirtiyor. Bu amaçla uyandığınızda içtiğiniz suya biraz tuz koyup sabah 9 ya da 10'a kadar kahvaltı masasına oturmamanızı öneriyor.

Surrey Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Adam Collins, kahvaltıyı geç yapmanın bir başka nedeninin de birçok insan için benzer bir sorun olan "uyanır uyanmaz acıkmamak" olarak açıklıyor. Uyurken kan şekerimizin düşmemesi için karaciğer çeşitli yollarla glukoz üretir. Yani uyandığınızda sisteminizde düşük de olsa bir miktar enerji bulunur.

Karbonhidrat ağırlıklı kahvaltı olmaz

Rupy Aujla, mısır gevreği, kızarmış ekmek ve hamur işleri gibi karbonhidrat ağırlıklı geleneksel kahvaltılıklardaki sorunun, kan şekerinin hızlıca yükselmesi ve ardından hızlı bir şekilde düşmesi olarak değerlendiriyor. Kahvaltıda karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz hemen tekrar acıkırsınız ve öğle yemeğine kadar odaklanmanızı ve ayakta kalmanızı sağlamak için kahve ve diğer uyarıcılara ihtiyaç duyarsınız. Bunun yerine, protein ve lif oranı yüksek bir kahvaltı öneriyor. İhtiyacımız olan proteini genellikle eksik aldığımız için, kısmen de protein ve lif ağırlıklı bir kahvaltı bizi öğle yemeğine kadar enerjik ve tok tutar.

Ayrıca Aujla kahvaltıda tatlı değil tuzlu yiyeceklere yönelmeyi öneriyor. Kahvaltıda yediklerimizin çoğunun, avcı toplayıcılar olarak yediklerimize ters düştüğünü, kahvaltıya büyük bir öğün gibi yüklenmeye gerek olmadığını söylüyor. Kahvaltı günün ilk öğünü olduğu için mideye çok yüklenilmesine gerek olmadığını, ancak doğru besinlere sahip olması gereken bir öğün olması gerektiğinin altını çiziyor.

Kahvaltıya ihtiyacımız var mı?

Bir de daha temel bir soru var: Kahvaltıya gerçekten ihtiyacımız var mı?

Pek çok kişi için bu öğün, özellikle hafta içi günlerde atlanan bir öğün. Diyetisyenler genellikle aç değilseniz kendinizi yemek için zorlamamanız gerektiği konusunda hemfikir. Ancak kahvaltı yapmayanlara, mümkünse, uyandıktan sonraki birkaç saat içinde küçük de olsa bir şeyler yemeyi tavsiye ediyorlar. Ancak günü kahvaltısız geçirenler strese kapılmasın. Kahvaltıyla hiç barışık olmayanlara sadece beslenme açısından gün boyunca ihtiyaçları olan besinleri aldıklarından emin olmalarını ve günün ilerleyen saatlerinde aşırı yiyerek bunu telafi etmeye çalışmamalarını öneriyorlar.