Başımızı yastığa koyduğumuzda zihnimizi neden endişeli düşünceler kaplar?

Ekonomik kaygılar, yoğun iş temposu, sosyal hayat, ev işleri derken, birçok düşünceyi bilinçli ya da bilinçsiz şekilde geri plana atarız. Ancak gece olup yastığa başımızı koyduğumuzda, ekonomik kaygılar, gelecek planları ya da günlük sorunlar zihnimizi sarmalar. Merhaba anksiyete!

Aslında, gece saatlerinde kaygının artması oldukça yaygın bir durum. Araştırmalar, gece saatlerinde anksiyete semptomlarının yoğunlaştığını ve ruhsal iyi olma halinin bu saatlerde düşüşe geçtiğini gösteriyor. 2022 yılında yapılan bir çalışma, bu olguyu "gece yarısından sonraki zihin hipotezi" olarak adlandırıyor ve bu saatlerde intihar ve madde kullanımı risklerinin arttığını ortaya koyuyor.

2024'te Psychiatry Research dergisinde yayınlanan bir başka araştırma ise genel anksiyetenin gün boyunca çeşitli zaman dilimlerinde zirve yaptığını belirtiyor. Araştırmaya göre, kaygılı düşünceler sabah 08.00, öğleden sonra 16.00 ve gece 01.00 civarında en yoğun hale geliyor. Ancak birçok kişi için kaygının en şiddetli olduğu zaman gece saatleri oluyor. TIME dergisi, "Neden anksiyete geceleri artar?" başlıklı haberinde bu konuya dikkat çekiyor.

GÜN İÇİNDE BİZİ UYANIK TUTAN SİNYALLER GECE AZALIYOR

Vücudumuzun, uyanıklık ve uyku dahil olmak üzere birçok sistemi düzenleyen biyolojik bir saati bulunuyor. Washington Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri Yardımcı Doçenti ve Psychiatry Research çalışmasının ortak yazarı Rebecca Cox, bu ritimlerin beynimizi de etkilediğini söylüyor.

Gün içinde bizi uyanık tutan biyolojik sinyaller, gece saatlerinde azalmaya başlar. Cox'a göre, bu sinyaller düştüğünün farkında olmadığımızda ve "uyku baskısı" oluştuğunda, bilişsel işlevlerimiz zarar görebilir ve bu da beynimizin duyguları düzenleme kapasitesini zayıflatabilir.

GECE SAATLERİNDE YALNIZ OLMAMIZ DA BİR ETKEN

Geceleri kaygılı hissetmemizin bir başka nedeni ise gece saatlerinde genellikle yalnız olmamız. "Gündüz kaygılı hissedersem, bir arkadaşım ya da yakınımla konuşabilirim. Ancak gece herkes uykudayken, tüm bu olumsuz duygularla baş başa kalıyorum ve bunları dışarıdan düzenleyebileceğim bir yol bulamıyorum" diyor Cox.

"KİŞİLERİN İÇ DÜNYASINA DÖNDÜĞÜ ZAMAN DİLİMİ" Klinik Psikolog Miraç Ganioğlu da gece kaygısının birçok insanın deneyimlediği yaygın bir durum olduğunu vurguluyor. Klinik Psikolog Miraç Ganioğlu Gece, genellikle sessizlik ve yalnızlıkla birlikte kişinin iç dünyasına yöneldiği bir zaman dilimidir. Bu da kaygı seviyelerinin artmasına neden olabilir. Psikolog Miraç Ganioğlu, gece kaygısının birçok farklı faktöre bağlı olduğunu belirtiyor ve biyolojik açıdan şu açıklamayı yapıyor: "Vücudumuzda 'sirkadiyen ritim' adı verilen biyolojik bir saat bulunur. Bu saat, stres hormonlarımızın gün içindeki dalgalanmalarını düzenler. Örneğin, sabahları kortizol seviyemiz – yani stres hormonumuz – daha yüksekken, akşamları daha düşük olur. Gün içinde stresle başa çıkma kapasitemizi artıran bu hormonun düşüşü, gece saatlerinde bizi daha savunmasız hale getirebilir. Uykuya geçiş sürecinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey güven hissidir. Güvende olmadığımız bir ortamda uykuya dalmak zorlaşır. Özellikle kaygıya yatkın bireylerde bu durum, geceleri endişe seviyesinin artmasına ve bir kısır döngüye dönüşmesine neden olabilir. Uyuyamamak, stresi besleyen bir faktöre dönüşerek kaygı döngüsünü sürdürebilir." "KARANLIK SAVUNMASIZLIK HİSSİYLE İLİŞKİLENDİRİLİR" Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde ise gün içinde zihnimizi meşgul eden dikkat dağıtıcı unsurların, kaygılarımızı bir süreliğine bastırdığı görülür. İşe gitmek, sosyalleşmek ya da sevdiğimiz aktivitelerle meşgul olmak, kaygıyı yönetmemize yardımcı olur. Ancak gece olduğunda bu unsurlar ortadan kalkar ve zihnimiz boşlukta kaldığında, gün içinde çözümlenememiş sorunlar ve kaygılar su yüzüne çıkabilir. Bu da kişinin, düşünceleri üzerinde kontrol kaybı hissetmesine yol açabilir. "Neden uyuyamıyorum?", "Yarın beni neler bekliyor?" gibi düşünceler birleştiğinde, kaygı döngüsü daha da güçlenir. Evrimsel açıdan bakıldığında ise karanlık, savunmasızlık hissiyle ilişkilendirilir. Bu da gece saatlerinde tehdit algımızın artmasına ve dolayısıyla daha kaygılı hissetmemize neden olur.