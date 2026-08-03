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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü! Olayla ilgili 3 kişi gözaltında

        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü! Olayla ilgili 3 kişi gözaltında

        İstanbul Pendik'te, inşaat firması olan 46 yaşındaki Ercan Ekşi şantiye girişinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki M.G. Taksim'de yakalanırken, irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

        ARACINA BİNERKEN ATEŞ AÇILDI

        Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıdan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

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        TAKSİM'E GEÇTİĞİ BELİRLENDİ

        Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi.

        GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        ZANLININ YAKALANMASI KAMERADA

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

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