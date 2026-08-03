Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme yapacak.

Öte yandan AK Parti Grubu, AK Partili milletvekillerine çerçeve yasa teklifini imzaya açtı.

ANKA'da yer alan habere göre de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, Meclis Başkanlığı konutunda bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile diğer ilgililerin de katıldığı toplantı yapıldı.