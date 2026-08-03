Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti'den muhalefete bilgilendirme

        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili muhalefet partilerine bugün ön bilgilendirme yapacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme

        Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme yapacak.

        Öte yandan AK Parti Grubu, AK Partili milletvekillerine çerçeve yasa teklifini imzaya açtı.

        ANKA'da yer alan habere göre de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, Meclis Başkanlığı konutunda bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile diğer ilgililerin de katıldığı toplantı yapıldı.

        DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması
        DEM Parti'den İmralı görüşmesi açıklaması
        CHP’den süreç için 4 maddelik öneri
        CHP’den süreç için 4 maddelik öneri
        ÖNERİLEN VİDEO

        'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek üzere adliyeye geldi

        CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen 'Figüran' soruşturmasında Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi.(DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı