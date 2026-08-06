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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, ABD'nin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı

        ABD Başkanı Trump, ABD'nin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı

        ABD Başkanı Trump, ülkesinin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti. Trump, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:14 Güncelleme:
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        Trump mühimmat sıkıntısı haberlerini yalanladı

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı" çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti.

        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin yeterli askeri stoka sahip olmadığı iddialarına karşı çıkarak, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

        Savunma şirketlerinin, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikayı inşa ettiğine dikkati çeken Trump, "Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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