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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır"

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. 4 boyutuyla birlikte çözüm sürecine ulaşılmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        CHP'den süreç için 4 maddelik öneri

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin TBMM merkezli yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, silahsızlanmanın gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olması gerektiğini söyledi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "2026'da bizim önerimize gelindi. Çözüm, TBMM olarak gösterildi ve Meclis görev üstlendi. Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. 4 boyutuyla birlikte çözüm sürecine ulaşılmalı.

        Bir, Terör örgütünün doğrulanır şekilde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi.

        İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki yaptırımların yapılması.

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        Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin harekete geçirilmesi.

        Dört, dış güçlerin vekil yapılandırmalar üzerinden bir egemenlik stratejisinin oluşturulması.

        Bu dört boyut, her aşamada dikkate alınmak zorundadır.

        Biz bu sürece demokrasiyi taçlandırma süreci diyoruz. Bu, güvenliği hukukun yerine koymadan, bu iki değeri aynı anayasal düzenin içinde birleştirmektir. Silahın siyasetten tamamen çıkması, siyasetin de kapalı pazarlıklardan çıkarak Meclis'in, hukukun ve milletin denetimine girmesidir.

        Farklı toplumsal faaliyetleri ortak cumhuriyet anlayışları içinde yer almaktır. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğini yapmaktır.

        Bu, Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası içinde hayatidir. Biz bunu çözmeden güçlü bölgesel bir aktör haline gelemeyiz. Çok zor. Kimse unutmasın bu gerçeği, herkes kabul etmeli.

        Şunu da unutmamak gerekir. Kürtlerle kurulacak bağlar, Türkiye'nin gelecek vizyonunu da geliştirecektir. Bu, Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası içinde hayatidir.

        Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve koyuyoruz. Bu bağlamda; silahın siyasetin dışına çıkmasına evet. TBMM merkezli sürece evet. Hukuk devletine evet. Eşit yurttaşlığa evet. Demokratik siyasetin güçlenmesine evet. Üniter yapının korunmasına evet. Bölgesel barışa evet.

        Çağrımız çok açık. Sürecin tüm aşamaları TBMM merkezli yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır"

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