İstanbul Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Nilda Müge cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yürütülen çalışmalarda, katil Nazir I.'nın genç kadını bir aydır takip ettiği, 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Öte yandan, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde, Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, doktora giden Nilda Müge Şahin (25) gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından vurularak öldürülmüştü. Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alınırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİYİ YARALAMAKTAN 14 YIL HAPİS ALMIŞ

Yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, zanlı Nazir I.'nın 2021 yılında eski kız arkadaşı C.G. isimli kadını darp ettiği, olay sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Şahsın, serbest bırakılmasının ardından, tekrar C.G.'nin evine gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına gelen motosikletli şüphelinin silahla ateş ettiği, Şahin'in olay sonucu yere yığıldığı, ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı, kardeşinin Şahin'in yanına koşarak gittiği anlar saniye saniye kaydedildi.