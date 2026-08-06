Köylüler onları uzaylı sandı! Woolpit'in yeşil çocukları: Orta Çağ İngiltere'sinde köye gelen yeşil tenli iki çocuk!

SADECE ÇİĞ BAKLA YİYEREK HAYATTA KALDILAR

Köylüler tarafından Richard de Calne isimli yerel bir toprak sahibinin evine götürülen Woolpit'in yeşil çocukları, günlerce kendilerine sunulan ekmek, et veya meyve gibi hiçbir yemeği ağızlarına sürmedi.

Giderek zayıflayan çocuklar, tesadüfen bahçede buldukları çiğ baklaları büyük bir iştahla yemeye başladıklarında herkes rahat bir nefes aldı. İki kardeş aylarca sadece bu besinle hayatta kalmayı başardı. Zamanla diğer yemeklere de alışsalar da, erkek çocuk bulunduğu günden kısa bir süre sonra hastalanarak hayatını kaybetti.