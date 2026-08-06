Köylüler onları uzaylı sandı! Woolpit'in yeşil çocukları: Orta Çağ İngiltere'sinde köye gelen yeşil tenli iki çocuk!
Hiç güneş ışığı görmemiş karanlık bir dünyadan geldiklerini iddia eden iki çocuğun yolları, 12. yüzyılda küçük bir İngiliz köyüyle kesişti. Ten renkleri yeşil olan ve daha önce hiç duyulmamış bir dil konuşan bu kardeşlerin şaşkınlık yaratan hikayesini sizin için derledik...
Tarih kayıtlarına geçen ve tıp dünyasının yüzyıllardır kesin bir açıklama getiremediği yeşil tenli çocuklar vakası, Orta Çağ'ın en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Yeraltındaki devasa bir mağaradan çıkarak yeryüzüne ulaştıkları iddia edilen bu çocukların ardındaki gerçeği sizin için araştırdık...
HASAT ZAMANI ORTAYA ÇIKAN İNANILMAZ MANZARA
İngiltere'nin doğusunda yer alan Suffolk bölgesindeki küçük Woolpit köyünde, tarlalarda çalışan işçiler derin kurt çukurlarının hemen yakınında iki yalnız çocuk buldu. Biri kız diğeri erkek olan bu iki kardeşin üzerindeki tuhaf kıyafetler ve kendi aralarında konuştukları tamamen yabancı dil yeterince kafa karıştırıcıydı. Ancak asıl şaşkınlık yaratan detay çok daha başkaydı.
Her iki çocuğun saçlarından ayak parmaklarına kadar ten rengi tamamen yeşildi. Ağlayan ve korku içinde etrafa bakan çocuklar, köy halkı tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
SADECE ÇİĞ BAKLA YİYEREK HAYATTA KALDILAR
Köylüler tarafından Richard de Calne isimli yerel bir toprak sahibinin evine götürülen Woolpit'in yeşil çocukları, günlerce kendilerine sunulan ekmek, et veya meyve gibi hiçbir yemeği ağızlarına sürmedi.
Giderek zayıflayan çocuklar, tesadüfen bahçede buldukları çiğ baklaları büyük bir iştahla yemeye başladıklarında herkes rahat bir nefes aldı. İki kardeş aylarca sadece bu besinle hayatta kalmayı başardı. Zamanla diğer yemeklere de alışsalar da, erkek çocuk bulunduğu günden kısa bir süre sonra hastalanarak hayatını kaybetti.
YEŞİL TEN RENGİ YILLAR İÇİNDE NORMALE DÖNDÜ
Kardeşinin aksine hayatta kalmayı başaran kız çocuğu ise yıllar içinde yavaş yavaş o tuhaf yeşil ten rengini kaybetti ve bölgedeki diğer insanlar gibi görünmeye başladı.
Kısa sürede çevresine uyum sağlayan ve İngilizce öğrenmeyi başaran genç kız, kendi geçmişine ve nereden geldiklerine dair o güne kadar duyulmamış detaylar anlattı. Genç kızın anlattığı olaylar, Orta Çağ İngiltere'sinde kulaktan kulağa yayılarak büyük bir efsaneye dönüştü.
GÜNEŞ IŞIĞININ GİRMEDİĞİ GİZEMLİ BİR YERALTI DÜNYASI
Genç kızın ifadelerine göre, kardeşiyle birlikte geldikleri yer "Aziz Martin'in Toprakları" adında farklı bir boyuttu. Bu tuhaf diyarda güneş asla doğmuyor, her yer sürekli loş bir alacakaranlık içinde kalıyordu ve orada yaşayan herkesin ten rengi tamamen yeşildi.
Kızın anlattıklarına göre babalarının sürüsünü otlatırken devasa bir mağaraya girmişlerdi. Mağaranın içinde uzaklardan gelen çan seslerini takip ederek günlerce yürümüş ve sonunda kendilerini İngiltere güneşinin altında, Woolpit köyünün çukurlarında bulmuşlardı.
TARİHÇİLER VE BİLİM İNSANLARI BU OLAYI NASIL AÇIKLIYOR
Günümüzde bu olayın sadece eski bir masal olmadığını düşünen pek çok araştırmacı, Woolpit'in yeşil çocukları vakasına mantıklı ve bilimsel bir açıklama getirmeye çalışıyor. Bazı tıp uzmanları, çocukların "kloroz" adı verilen ve aşırı yetersiz beslenmeden kaynaklanan ciddi bir anemi hastası olabileceğini, bu hastalığın deriye yeşilimsi bir renk verdiğini belirtiyor.
Dil ve kültür farklılığı ise, o dönemde bölgede zulüm gören ve yer altı madenlerine saklanmak zorunda kalan Flaman göçmenlerinden olabilecekleri teorisiyle açıklanıyor.
YÜZYILLAR SONRA BİLE ÇÖZÜLEMEYEN BİR SIR KALDI
Bugün Woolpit kasabasının giriş tabelasını hala bu iki gizemli kardeşin figürü süslüyor. Üzerinden 800 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, tarihin tozlu sayfalarında yer alan bu tuhaf olay ne tam olarak kanıtlanabildi ne de tamamen çürütülebildi.
Geçmişin karanlık dönemlerinden günümüze ulaşan bu tuhaf olay, insanlık tarihinin en ilgi çekici soru işaretlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.
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