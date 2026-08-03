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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google Earth’ün yapay zeka özelliği güvenlik nedeniyle kaldırıldı

        Google Earth’ün yapay zeka özelliği güvenlik nedeniyle kaldırıldı

        Google, metin komutlarıyla gerçekçi hava görüntüleri oluşturulmasına imkân tanıyan Google Earth özelliğini, sahte uydu görüntülerinin gerçek sanılabileceğine yönelik endişelerin ardından geri çekti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Google Earth'te yapay zeka krizi

        Alphabet bünyesindeki Google, Google Earth için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğini geri çekme kararı aldı.

        Perşembe günü kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların yazılı komutlar aracılığıyla fotogerçekçi hava görüntüleri oluşturmasına imkan tanıyordu. Ancak bazı kullanıcıların değiştirilmiş uydu görüntüleri üretmesi ve bu görselleri paylaşması, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin gerçek uydu görüntüleriyle karıştırılabileceği endişesine yol açtı.

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        GOOGLE'DAN DAHA GÜÇLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

        Google, X hesabından yaptığı açıklamada özelliğin daha güçlü güvenlik önlemleri uygulanması amacıyla geri çekildiğini duyurdu. Şirket, Google Earth'ün insanlara dünya hakkında güvenilir bir görünüm sunduğu için özel bir güven taşıdığını belirtti.

        Google, yapay zeka aracının coğrafi bilgi alanında çalışan uzmanlar tarafından faydalı amaçlarla kullanıldığını ifade ederken, şirket politikalarını ihlal edebilecek nitelikte görüntülerin ekran görüntülerinin de sosyal medyada paylaşıldığını bildirdi. Şirket ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin Google Earth'ün ana platformunda yayımlanmadığını vurguladı.

        Hollandalı istihbarat araştırmacısı Henk van Ess de özelliğin kötüye kullanılma ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirdi. Van Ess, yapay zeka tarafından oluşturulan manzaraların giderek daha gerçekçi hale gelmesinin gazetecilerin, araştırmacıların ve doğrulama uzmanlarının çalışmalarını zorlaştırabileceğini belirtti. Araştırmacı, gerçek görüntüler ile yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler arasındaki ayrımın giderek daha zor hale gelebileceği uyarısında bulundu.

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