Alphabet bünyesindeki Google, Google Earth için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğini geri çekme kararı aldı.

Perşembe günü kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların yazılı komutlar aracılığıyla fotogerçekçi hava görüntüleri oluşturmasına imkan tanıyordu. Ancak bazı kullanıcıların değiştirilmiş uydu görüntüleri üretmesi ve bu görselleri paylaşması, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin gerçek uydu görüntüleriyle karıştırılabileceği endişesine yol açtı.

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GOOGLE'DAN DAHA GÜÇLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Google, X hesabından yaptığı açıklamada özelliğin daha güçlü güvenlik önlemleri uygulanması amacıyla geri çekildiğini duyurdu. Şirket, Google Earth'ün insanlara dünya hakkında güvenilir bir görünüm sunduğu için özel bir güven taşıdığını belirtti.

Re: our statement on Image Generation in Google Earth:

“We know that people uniquely trust Google Earth for a reliable view of the world. We’ve seen geospatial professionals using this feature for a range of useful purposes, however we’ve also seen people sharing screenshots of… — News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026

Google, yapay zeka aracının coğrafi bilgi alanında çalışan uzmanlar tarafından faydalı amaçlarla kullanıldığını ifade ederken, şirket politikalarını ihlal edebilecek nitelikte görüntülerin ekran görüntülerinin de sosyal medyada paylaşıldığını bildirdi. Şirket ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin Google Earth'ün ana platformunda yayımlanmadığını vurguladı.

Hollandalı istihbarat araştırmacısı Henk van Ess de özelliğin kötüye kullanılma ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirdi. Van Ess, yapay zeka tarafından oluşturulan manzaraların giderek daha gerçekçi hale gelmesinin gazetecilerin, araştırmacıların ve doğrulama uzmanlarının çalışmalarını zorlaştırabileceğini belirtti. Araştırmacı, gerçek görüntüler ile yapay zeka tarafından oluşturulan sahneler arasındaki ayrımın giderek daha zor hale gelebileceği uyarısında bulundu.