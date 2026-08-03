Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi için rota Suudi Arabistan'a çevrildi. Sarı kırmızılılar, NEOM forması giyen Nathan Zeze için ilk teklifini Arap ekibine iletti
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 20:21 Güncelleme:
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Sol stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Suudi Arabistan pazarına yöneldi.
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L'Equipe'te yer alan habere göre Sarı-kırmızılılar, Neom SC'ye Nathan Zeze transferi için teklif sundu. Ancak Suudi Arabistan temsilcisi, Galatasaray'ın ilk teklifini kabul etmedi.
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HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre Neom SC, Zeze'nin kiralık olarak takımdan ayrılmasını istemiyor.
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Geçen yaz Nantes'tan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Neom SC'ye transfer olan Nathan Zeze, kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamasına rağmen takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
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İlk sezonunda takımın vazgeçilmezlerinden olan Zeze, 32 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.
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