Fransızlar duyurdu: Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!

Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafında... Daha Fazla Göster Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüürüüüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü Daha Az Göster