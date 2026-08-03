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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması; mahsur kalanlar var

        Büyükçekmece'de toprak kayması; mahsur kalanlar var

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında bazı kişilerin toprak altında mahsur kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Büyükçekmece'de toprak kayması

        İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre bazı kişilerin kayan toprağın altında mahsur kaldığı bildirildi.

        Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşabilmek için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

        KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        İtfaiye ekipleri, toprak altında kalanların bulunduğu değerlendirilen noktada çalışmalarını yoğunlaştırırken, sağlık ekipleri de olası yaralılara müdahale etmek üzere bölgede hazır bekletiliyor.

        Olayın nedeni, mahsur kalanların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor

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