Büyükçekmece'de toprak kayması; mahsur kalanlar var

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre bazı kişilerin kayan toprağın altında mahsur kaldığı bildirildi.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşabilmek için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri, toprak altında kalanların bulunduğu değerlendirilen noktada çalışmalarını yoğunlaştırırken, sağlık ekipleri de olası yaralılara müdahale etmek üzere bölgede hazır bekletiliyor.

Olayın nedeni, mahsur kalanların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor