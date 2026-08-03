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        Haberler Magazin Can Kolukısa'ya veda

        Can Kolukısa'ya veda

        92 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Can Kolukısa için Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Usta oyuncuya veda

        'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, yaşamını yitirdi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 92 yaşında hayata veda eden usta oyuncu için Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

        Törenin ardından Can Kolukısa'nın naaşı, ikindi namazını müteakip Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        CAN KOLUKISA HAKKINDA

        Can Kolukısa, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde sürdürdü.

        Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

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