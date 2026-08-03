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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Marcus Rashford atağı

        Fenerbahçe'den Marcus Rashford atağı

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz hücum oyuncusu Marcus Rashford'u yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        F.Bahçe'den Rashford atağı!

        Geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'ta bulunan Marcus Rashford'un ismi yeniden Fenerbahçe'yle anılmaya başlandı.

        Son olarak İngiliz basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler Rashford için yeni bir hamle yaptı.

        The Sun'ın haberine göre; İngiliz oyuncunun menajeriyle temas kuran Fenerbahçe'nin transfer için kasasını boşaltmaya hazır olduğu öne sürüldü.

        BARCELONA'DA 38 MAÇTA 19 GOLE KATKI YAPTI

        Manchester United'da yıldızı parlayan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla Aston Villa ve Barcelona'nın formasını terletti. İngiliz golcü, geçen sezon Barça formasıyla 38 resmi maçta 9 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

        Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Rashford'un Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        LEAO'YLA DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

        Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, Milan'ın golcüsü Rafael Leao'yla da masada... İki yıldızdan en az birine Fenerbahçe formasını giydirmek isteyen yönetim, Portekizli kanat oyuncusu için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor.

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