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        Haberler Dünya CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz

        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) çok sayıda askeri analiste gönderilen e-postada, "İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz

        ABD ordusunda İran'a yönelik yeni adımlar için dikkat çeken bir girişim yaşandı.

        ABD'li yayın kuruluşu CNN International’ın haberinde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda (CENTCOM) görevli bir subayın, İran savaşı için askeri analistlerden e-posta yoluyla fikir istediği öne sürüldü.

        Habere göre; ABD askeri komutanlığındaki üst düzey bir subay, "Yeni fikirlere ihtiyacımız var" başlığıyla gönderilen mailde, "İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz" ifadelerini kullandı.

        CNN International’a konuşan bir kaynak, geçtiğimiz hafta üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin "İran'la başa çıkmanın" yeni yollarına ilişkin fikir talep eden bir mesaj gönderdiğini iddia etti.

        Bir başka kaynak ise CENTCOM'un her seçeneği değerlendirdiğini ve stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kabul ettiğini söyledi.

        "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi düşünme konusunda uzun bir geçmişi var"

        CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins CNN'e yaptığı açıklamada, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi düşünme ve çalışma konusunda uzun bir geçmişi var. Özellikle Amiral Brad Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans seviyelerine ulaşmak için rütbesi ne olursa olsun büyük ekibimizin üyelerine ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraflar: CENTCOM, temsilidir

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