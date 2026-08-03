Üç farklı türde ağlıyoruz! Gözyaşının ardındaki gizli kimya: Soğan gözyaşı ile duygusal gözyaşı bilimsel olarak tamamen farklı!

İnsan bedeni kusursuz bir kimya laboratuvarı gibi çalışıyor ve gözyaşlarımız da bu sistemin en gizemli üretimlerinden biri. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar, gözyaşı türleri arasında şaşırtıcı kimyasal farklar olduğunu ortaya koyuyor!