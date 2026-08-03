Genç yaşta artıyor! Vaka artışı "endişe verici" diye açıkladı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son yıllarda genç yaşta görülen kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti. Özkaya, "Kanser salgını" ifadesinin bulaşıcı bir hastalığı değil, özellikle genç yaş gruplarında kanser görülme sıklığındaki artışı anlatmak için kullanıldığını söyledi.

Çağın en önemli sağlık sorunlarından birinin kanser olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin kanser tanısı aldığını ve önemli bir bölümünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

"50 YAŞ ALTI KANSER VAKALARI SON YILLARDA CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI"

BMJ Oncology dergisinde yayımlanan ve çok sayıda kanser türünü inceleyen araştırmaya değinen Özkaya, "1990 ile 2019 yılları arasında dünya çapında 50 yaş altındaki kişilerde kanser oranları neredeyse iki katına çıktı. 2019 yılında 50 yaş altında 3,26 milyon yeni kanser vakası tespit edildi ve bir milyondan fazla kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti" diye konuştu.

REKLAM

Genç yaşta başlayan kanser vakalarının önümüzdeki yıllarda da artabileceğine yönelik öngörülerin bulunduğunu belirten Özkaya, bu durumun nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

"30'LU YAŞLARDA SİGARA İÇMEMİŞ GENÇ HASTALARDA AKCİĞER KANSERİ GÖRÜYORUZ"

Türkiye’deki duruma da dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Geçen hafta 30’lu yaşlarda, hiç sigara öyküsü olmayan, ailesinde kanser öyküsü bulunmayan genç bir kadın hastamızı akciğer kanseri nedeniyle kaybettik. Maalesef şu anda o yaşlarda olup kanser tedavisi alan hastalarımız da var" şeklinde konuştu.

Genç yaşta ve sigara kullanmamış kişilerde ileri evre akciğer kanseri görülmesinin düşündürücü olduğunu belirten Özkaya, "Bugün anlamaya çalıştığımız nokta; sigara ve aile öyküsünden bağımsız ne var? Acaba küçük yaşlarda kullanılan kimyasal ve kanserojen madde içeren makyaj ya da süs malzemeleri etkili miydi? Bunun cevabını önümüzdeki günlerde bulacağız" ifadelerini kullandı.

RUJDAN SAÇ BOYASINA KADAR KULLANILAN ÜRÜNLERE DİKKAT!

Akciğer kanserindeki artışın sadece rakamsal bir artış olmadığını ifade eden Özkaya, genç hastalarda görülmesinin toplum olarak üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi. Türkiye’de çok genç yaşta akciğer kanseri tanısı koyduğu hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya şunları söyledi: "Türkiye’nin belki de en genç akciğer kanseri tanısı koyan hekimlerinden biri olarak 15 yaşında lise 1 öğrencisine akciğer kanseri tanısı koymuş biri olarak 30’lu yaşlardaki akciğer kanserlerine hayretle bakıyorum ve ilerleyen dönemlerde bizi ne bekliyor endişeleniyorum. İnsanlarımızın masum bile görünse kullandıkları rujdan saç boyasına, sigaradan tüm kimyasal süs ve oyuncak eşyalara kadar her konuda çocuklarına dikkat etmelerini istiyoruz."