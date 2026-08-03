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        Haberler Gündem Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı

        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı

        Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a doğru seyreden NADEZHDA adlı Ro-Ro gemisi dron saldırısında hasar gördü. Aralarında 13 Türk vatandaşının bulunduğu 22 mürettebat tahliye edilirken, ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı

        Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a doğru seyreden NADEZHDA adlı Ro-Ro gemisi, 3 Ağustos 2026 tarihinde limanın yaklaşık 20 deniz mili açığında dron saldırısına uğradı.

        Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle geminin yaşam mahalli ile baş kısmında hasar meydana geldi ve yangın çıktı.

        22 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

        Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmeler sonucunda, gemideki denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

        Tahliye edilen 22 mürettebat Novorossiysk Limanı’na götürülürken, ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtildi.

        KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILAMADI

        Gemideki yangının devam ettiği, bölgede yeni bir dron saldırısı riskinin bulunması nedeniyle gemiye yönelik kurtarma operasyonunun henüz gerçekleştirilemediği aktarıldı.

        Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirerek denizcilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve mürettebatın en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşması temennisinde bulundu.

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