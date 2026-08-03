Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı

Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a doğru seyreden NADEZHDA adlı Ro-Ro gemisi, 3 Ağustos 2026 tarihinde limanın yaklaşık 20 deniz mili açığında dron saldırısına uğradı.

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle geminin yaşam mahalli ile baş kısmında hasar meydana geldi ve yangın çıktı.

22 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmeler sonucunda, gemideki denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

Tahliye edilen 22 mürettebat Novorossiysk Limanı’na götürülürken, ilk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILAMADI

Gemideki yangının devam ettiği, bölgede yeni bir dron saldırısı riskinin bulunması nedeniyle gemiye yönelik kurtarma operasyonunun henüz gerçekleştirilemediği aktarıldı.

Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirerek denizcilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve mürettebatın en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşması temennisinde bulundu.