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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Benfica yetkilileri, Pavlidis-Fenerbahçe iddiaları hakkında HT Spor'a konuştu!

        Benfica yetkilileri, Pavlidis-Fenerbahçe iddiaları hakkında HT Spor'a konuştu!

        Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Yunan santrfor Vangelis Pavlidis ile ilgilendiği öne sürülmüştü. HT Spor, bu transferle ilgili iddiaları Benfica yetkililerine sordu ve yanıt geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet hattı için dikkat çeken bir isim gündeme gelmişti.

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        Sarı-lacivertlilerin, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

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        HT Spor Muhabiri Esra Köse, Benfica yetkililerine ulaştı ve Pavlidis iddialarını sordu.

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        Benfica yetkilileri ise, "Pavlidis’i satmayı düşünmüyoruz. Sezon başladı ve yarışın içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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        Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029'da sona eriyor.

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        Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Yunan golcü, 30 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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