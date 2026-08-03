400 milyar dolarlık ilaç devi birleşmesi masada: AstraZeneca ve Bristol Myers Squibb birleşmeyi değerlendiriyor

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre AstraZeneca ile Bristol Myers Squibb, son birkaç aydır olası bir birleşmeyi değerlendiriyor.

AstraZeneca da pazartesi günü yaptığı açıklamada iki şirket arasında görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı. Ancak taraflar, sürecin ayrıntıları ya da anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda bilgi paylaşmadı.

TARİHİ BÜYÜKLÜKTE BİR BİRLEŞME OLABİLİR

Olası anlaşmanın gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böyle bir birleşme, ilaç sektöründe bugüne kadarki en büyük işlemlerden biri olurken, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ilaç şirketleri arasına girecek.

Anlaşma aynı zamanda, 2000'li yılların başındaki büyük satın alma ve birleşme dalgasından sonra küresel ilaç sektöründe görülebilecek en önemli şirket birleşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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YATIRIMCILAR BİRLEŞME PLANINA SICAK BAKMADI

Reuters'ın haberine göre, birleşme görüşmelerine ilişkin haberlerin ardından AstraZeneca yatırımcıları olası anlaşmaya temkinli yaklaştı. AstraZeneca hisseleri Londra Borsası'nda yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek FTSE 100 endeksinde günün en sert düşüşünü kaydetti. Bristol Myers Squibb hisseleri ise ABD'de piyasa öncesi işlemlerde yükseldi.

Reuters'a göre yatırımcılar ve analistler, olası birleşmenin finansal açıdan bazı avantajlar sağlayabileceğini belirtmekle birlikte, AstraZeneca'nın böyle büyük ölçekli bir satın alma ya da birleşmeye neden ihtiyaç duyduğunu sorguladı. Haberde, CEO Pascal Soriot yönetimindeki AstraZeneca'nın uzun yıllardır sektörün en başarılı şirketlerinden biri olarak görüldüğü ifade edildi.

JM Finn Yatırım Direktörü Lucy Coutts, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, Bristol Myers ile olası birleşmenin AstraZeneca açısından görünen tek avantajının ABD'deki varlığını ve satışlarını hızlandırmak olduğunu söyledi. Ancak Coutts, şirketin bu hedefe zaten ulaştığını ve bunu hissedarlar açısından "doğru hız ve doğru maliyetle" gerçekleştirdiğini belirtti. Coutts, genel tabloya bakıldığında olası bir birleşmeden daha fazla fayda sağlayacak tarafın Bristol Myers hissedarları olacağını, bu nedenle AstraZeneca yatırımcılarının habere olumlu yaklaşmasını beklemediğini ifade etti.

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Union Investment Portföy Yöneticisi Markus Manns da Reuters'a yaptığı açıklamada, Bristol Myers ile birleşmenin stratejik veya finansal açıdan anlamlı görünmediğini söyledi. Manns, geçmişte gerçekleşen birçok mega birleşmenin hissedar değeri yaratmak yerine değer kaybına yol açtığını belirterek, AstraZeneca'nın böyle bir işleme ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Manns ayrıca, Pascal Soriot'un 14 yılı aşkın CEO'luk döneminde maliyet azaltmaktan ziyade araştırma ve geliştirme yatırımlarına öncelik verdiğini, güçlü bir ürün geliştirme portföyü oluşturduğunu ve olası birleşmenin bu yapıyı önemli ölçüde değiştirebileceğini ifade etti.

ATG Healthcare Portföy Yöneticisi Lukas Leu ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede, birleşmenin maliyet sinerjileri sayesinde kâr marjlarını artırabileceğini ve şirketin özellikle nörobilim ile hücre tedavisi alanlarındaki varlığını güçlendirebileceğini söyledi. Ancak Leu, birleşme sonrasında benzer ilaç portföylerinin nasıl yönetileceğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirterek, büyük ölçekli birleşmelerin inovasyonu ve çevikliği zayıflattığını, kısa vadede ise AstraZeneca'nın büyümesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

ANLAŞMA ABD STRATEJİSİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Reuters'ın haberine göre AstraZeneca, bu yıl New York Borsası'ndaki doğrudan kotasyonunu tamamlayarak en büyük pazarı olan ABD'ye odaklanma stratejisini ve ABD piyasalarındaki daha yüksek değerlemelerden yararlanma hedefini öne çıkardı. Ancak Bristol Myers ile olası bir anlaşmanın, fiilen İngiltere merkezli bir ilaç şirketinin büyük bir ABD'li ilaç üreticisini satın alması anlamına geleceği değerlendiriliyor.

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SÜREÇ YAKINDAN İZLENECEK

Financial Times'a göre, İngiltere merkezli AstraZeneca ile ABD'li Bristol Myers Squibb arasında gerçekleşebilecek olası birleşmenin hem ABD hem de İngiltere'deki düzenleyici kurumlar tarafından kapsamlı şekilde incelenmesi bekleniyor. Anlaşmanın, AstraZeneca'nın ABD sermaye piyasalarındaki konumunu daha da güçlendirebileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor.

Şirket, geçen yıl New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki listelemesini güçlendirirken, merkezini ve birincil kotasyonunu İngiltere'de korumuştu.

SORIOT AÇISINDAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Financial Times'a göre olası birleşme, AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot'un geçmişte izlediği strateji açısından da dikkat çekiyor. Soriot, 2014 yılında Pfizer'ın AstraZeneca'yı satın alma girişimine karşı çıkarak şirketin bağımsızlığını savunmuştu. Bugün ise daha küçük bir ABD'li rakiple birleşme seçeneğini değerlendirmesi, şirketin büyüme stratejisindeki değişimin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Soriot yönetiminde özellikle onkoloji alanındaki yatırımlarını hızlandıran AstraZeneca, geçen yıl 58,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık gelirini 80 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.