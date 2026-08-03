18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 18 kişi yaralandı
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 21:12 Güncelleme:
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsü belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan üçü ağır 18 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
*Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
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