Anasayfa Özel İçerikler Kadir Kaymakçı Bir 'Değnek'le mutlu olan 3.5 milyon kişi

“Yavaşlamak, basit, günlük şeylerin tadını çıkarmak, bugünün sıkıntılarından kaçmak için bir yer…” ‘Sıkıcı Adamlar Kulübü’nün internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şey yukarıdaki cümle oluyor! Bizim gibi -bizden kastım kim kendini böyle hissediyorsa onlar- yavaşlamayı, basit ve günlük şeylerin tadını çıkarmayı beceremeyenler için 'Olmayan Ülke’ gibi bir yer ‘Sıkıcı Adamlar Kulübü’. Alice’in beyaz tavşanın peşinden yuvarlana yuvarlana içine düştüğü ‘Harikalar Diyarı’ resmen.

Çoğumuzun ‘gelişine yaşayıp’ gittiğimiz şu hayatta üzerinde durup düşünmediği bazı dünyevi işlere büyük bir ciddiyetle yaklaşıp hobi edinen ‘sıkıcı’ adamların kulübü. Hobi dediysem pul toplamak ya da eski para biriktirmek falan değil kast etiğim. Bu kulübün üyelerinin bugünün sıkıntılarından kaçmak için uğraştıkları şeyler hobiler üstü!

Tüm İngiltere’yi dolaşıp gördüğü çitlerin fotoğrafını çeken Hugh Barker ya da Galler, İskoçya ve İngiltere’de 2 bin 548 tren istasyonu gezen Andrew Dowd’ı yeterince ‘sıkıcı’ bulmadıysanız Galli John Barnard ile Myrddyn Phillips ve Chester’lı Graham Jackson’ın uğraşını bir dinleyin. Bu üç kafadar hafta sonları işi gücü bırakıp “Acaba bu tepeler dağ mı?” diye ülkedeki tepelerin yüksekliklerini ölçüyormuş! Bir tepenin dağ olarak kabul edilmesi için deniz seviyesinden en az 600 metre yüksek olması gerektiğini belirten üçlünün, günlük şeylerin tadını çıkarma konusunda benden birkaç bin ışık yılı ileride olduğunu düşünüyorum.

GÜNDELİK HAYATA BASİT ŞEYLERDE MUTLUĞU BULANLARA DA NOBEL VERİLSİN

Grover Click, 1988’de bir gün New York'ta üç arkadaşıyla bir barda otururken, birden ne kadar sıkıcı olduklarını fark etmiş. Click arkadaşlarıyla bir dergide kılıç dövüşü, judo ve güreş gibi etkinliklerle meşgul olan insanların haberini okurken içlerinden biri, “Hey, biz bunların hiçbirini yapmıyoruz, baya sıkıcıyız” diye bağırmış. Bugün 85 yaşında olan Grover Click, “Sıkıcı Adamlar Kulübü o gün doğdu” diyor. Kulübün bu gün 1.5 milyon üyesi var. Hayatlarını yavaşlatıp, günlük basit şeylerin tadını çıkaran kulüp üyesi 1.5 milyon kişi yaptıkları ‘sıkıcı’ şeyleri paylaşıyorlar. Bezelye fırlatma yarışmasına katılan da var, apostrofun yanlış kullanıldığı tabelalara müdahale eden de… Evinin duvarının yakın çekim videosunu paylaşıp “Bu duvarı izlemeyi seviyorum umarım siz de beğenirsiniz” diye Facebook’ta paylaşan mı ararsınız, yediği tavuk kebabın fotoğraflarını yollayanları mı…

Borges’in bir öyküsündeki ‘Gündelik Hayat Bilgesi’ hayatta en kıskandığım bilgelerden biri uzun zamandır. Hiç gelmeyecek bir yarın için bugünün tadını çıkarmayı unutalı ne kadar oldu hatırlamıyorum. Büyük, şaşalı mutluluklar değil aradığım. Sıkıcı da olsa tek bir hobim yok. Koştur koştur, paldır küldür yaşadığım bir hayatın orta yerinde keyifleri değil hüzünleri paylaşmaktan yorgun düşüyorum her Allah’ın günü… 'Gündelik hayatın' içinde küçük mutluluklar bulanlara da Nobel verilmeli diye düşünüyorum.

EINSTEIN'IN SÖZÜNÜ DİNLEYENLERİN BULUŞTUĞU 3.5 MİLYON NÜFUSLU 'ÜLKE'

"Sakin ve mütevazı bir hayat, başarı peşinde koşmanın ve sürekli huzursuzluğun birleşiminden daha fazla mutluluk getirir" diyen Albert Einstein’in sözünü dinleyenlerin sandığımdan daha kalabalık olduğun öğrenmek şaşırttı beni! Sıkıcı Adamlar Kulübü’nün kuzeni diyebileceğim bir başka ‘mutluluğu küçük ve basit şeylerde’ bulabilen bir grup keşfettim geçenlerde. Kendilerine ‘Stick Nation’ (Değnek Ulusu) diyen 3.5 milyon kişi! Instagram’da ‘officialstickreviews’ hebasında, TikTok’ta ise ‘StickTok’ etiketi altında buldukları ‘değnekler’ hakkında yorumlar yapan insanlardan oluşan ‘Stick Nation’, buldukları ‘havalı’ değnekleri takipçileriyle paylaşıyorlar. Barbados’ta Irak’a, Brezilya’dan Japonya’ya dünyanın dört bir yanından yılana benzeyen, büyücü asasını andıran, böcekler tarafından kemirilmiş ağaçtan değnekleri ‘like’layan ‘like’layana!

2023'te Utah'taki bir patika kenarında buldukları bir değnekle ilgili “Üzerinde mükemmel bir doku var”, “Çok rahat tutuluyor” şeklinde konuşmaya başlayan Boone Hogg ve Logan Jugler sosyal medyada bir değnek inceleme hesabı açıp, değnekleri ve onların özelliklerini anlatan bir video paylaşmanın eğlenceli olacağını düşünmüşler. Arkadaşlarıyla şakalaşacakları ‘basit, gündelik şeylerin tadını çıkaracakları’ hesap önce New York Times’ta bir makaleye konu olmuş. Bugün aralarında Hamilton müzikali, tick, tick… BOOM! gibi filmlerle tanınan Lil-Manuel Miranda, ‘En İyi Arkadaşım Evleniyor’un yıldızı Dermot Mulroney gibi Hollywood yıldızlarının da olduğu 3.5 milyon nüfuslu dev bir ülkeye dönüşmüş ‘Stick Nation’… Yavaşlamak, basit, günlük şeylerin tadını çıkarmak, bugünün sıkıntılarından kaçmak için mükemmel bir ülke!

BELKİ DE ARADIĞIM MUTULUK BİR DEĞNEĞİN UCUNDADIR, KİM BİLİR...

"Çubuklar için bir sanat galerisi gibi olmamaya çalışıyoruz. Sadece çubukları paylaşmak istiyoruz," diyor Hogg. ‘Stick Nation’ kendi dilini de geliştirmiş. Şekillerine, inceliklerine, kalınlıklarına göre farklı farklı isimleri var değneklerin… Antartika’da yaşayan bazı takipçilerin derdi büyük! Yaşadıkları yerde buzdan başka hiçbir şeyin olmadığı için ‘değnek’ paylaşamamaktan yakınıp buldukları ‘buz çubukları’nın sayılıp sayılmayacağını merak ediyorlar. ‘Yılın Değneği’ yarışması düzenliyorlar, dünyanın dört bir yanından takipçilerin buluşup değnekleriyle uzun yürüyüşler yapacakları etkinlikler planlıyorlar...

Bir değnekle mutlu olan 3.5 milyon kişiyi, tepeleri dağ mı diye ölçen 3 kişiyi ya da her gün gittiği parkta aynı banka oturup, rüzgarın salladığı dallardaki yaprakların arasından kendisine göz kırpan gün ışığını seyredip mutlu olan Hirayama'yı kıskandığım kadar kimseyi kıskanmıyorum bir süredir... “Yavaşlamak, basit, günlük şeylerin tadını çıkarmak, bugünün sıkıntılarından kaçmak için” yarından tezi yok kendime bir 'değnek' arayacağım...