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Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

Son zamanlarda soğuk algınlığı, grip veya COVID atlattınız ama öksürükten kurtulamadınız mı? Yalnız değilsiniz. Hastalık geçiyor ama öksürük geçmiyor. Peki neden?

Giriş: 25.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.01.2025 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

Bir teoriye göre virüslere açık olmak, hastalık geçtikten sonra bile bir süre solunum yollarımızdaki reseptörlerin aşırı hassas olmalarına neden olur.

Son zamanlarda soğuk algınlığı, grip veya COVID atlattınız ama öksürükten kurtulamadınız mı? Yalnız değilsiniz. Vücudumuz bir virüsü temizledikten sonra bu belirti haftalarca devam edebilir.

Hastalık geçiyor, öksürük kalıyor

UT Southwestern Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık araştırmaları konusunda uzmanlaşmış bir doktor olan Michael Shiloh, kendisine öksürük şikayetiyle gelen kişilerin genellikle 8 haftadır hasta olduklarını söylüyor. Bu kişilerde artık virüs tespit edemiyoruz, hastalık geçmiş oluyor ama yine de öksürmeye devam ediyorlar, diyor. Çoğu insan grip ya da COVID'den yaklaşık iki hafta içinde kurtulurken, semptomlar çok daha uzun sürebiliyor.

Bilim insanları, sağlıklı insanların öksürük şikayetinin sebebini hala tam olarak anlayabilmiş değil. Ancak enfeksiyonların solunum yolundaki sinirleri uzun süre etkilediğine dair araştırmalar yeni ipuçları veriyor.

Öksürük nedir?

Öksürük; solunum yolunu zararlı dumanlar, su veya yanlış yutulan yiyecek parçaları gibi tehlikelerden koruyan önemli bir refleks.

Öksürük refleksi, solunum yoluna ulaşan sinirler tarafından tetiklenir. Bu sinirler, soğuk havadan biberi baharatlı hale getiren bir kimyasal olan kapsaisine kadar her şeye tepki veren reseptörlerle bezenmiş durumdadır. Tahriş edici bir madde bu reseptörleri tetiklediğinde, sinirler vagus sinirinden beyne öksürme dürtüsü olarak deneyimlediğimiz sinyaller gönderir. Beyin de öksürmek ya da öksürmemek için solunum yoluna geri komutlar gönderir. Beyne giden bu dolambaçlı yol, öksürük üzerinde bir dereceye kadar bilinçli kontrolün olmasının nedenidir.

İyileştikten sonra öksürüğü ne tetikler?

Bilim insanları öksürüğü tetikleyebilecek pek çok farklı uyaran olduğunu biliyorlar, ancak hastalıktan haftalar geçtikten sonra bile öksürüğü tetikleyen şeyin ne olduğu konusunda hala hemfikir değiller.

Öksürüğün boğazımızdaki mukusu temizlemek için olduğundan eminiz. Ancak virüsler etrafa daha çok yayılmak için bu refleksi tetikliyor da olabilir. Birçok enfeksiyonda hiç balgam üretmeyen kuru öksürükler görülür. Bu bilgi, enfeksiyon olduğunda solunum yolumuzu temizlemek için öksürdüğümüz bilgisiyle çelişir. Yani enfeksiyon sırasında bizi öksürten sinirleri neyin uyardığını açıklamaz.

Enfeksiyonlar sinirleri aşırı duyarlı hale getiriyor

Araştırmalar, hasta olduğumuzda, ilgili enfeksiyonun, solunum yolu sinirlerinin hassasiyetini artırarak sinirlerin aşırı tepki vermesine neden olduğunu öne sürüyor. Bir hipoteze göre, enfeksiyon sonrası inatçı öksürükler, hastalık sona erdikten sonra sinirler aşırı duyarlı kaldığında ortaya çıkıyor.

Sadece derin bir nefes almak, telefonda konuşmak, gülmek, soğuk havaya çıkmak... Bunlar kendi başına zararlı olmayan hareketler. Ancak hastalık geçse bile bizi öksürük nöbetine sokabilirler.

1990 yılında yapılan bir araştırmada uzmanlar, grip benzeri bir virüs enfeksiyonunun, insanlar gibi öksüren kobaylarda solunum yolu sinirlerinin hassasiyetini artırdığını fark ettiler. Hasta kobaylar kapsaisin gibi tahriş edici maddelere maruz kaldıklarında sağlıklı olanlara kıyasla daha fazla öksürüyorlardı ve bu durum insanlarda da görülmüştü.

Artık aşırı duyarlılık reseptörlerle ilişkilendiriliyor

Şimdi, bilim insanları bu aşırı duyarlılığı belirli enflamatuar kimyasallara ve solunum yolu sinirleri üzerindeki reseptörlere bağlıyor.

2016 yılında bilim insanları, grip benzeri bir virüs enfeksiyonunun, solunum yolundaki bazı sinirlerin, kapsaisin ve diğer uyaranlara tepki veren bir reseptörün (TRPV1) fazladan kopyalarını yapmasına neden olduğunu keşfetti. Birçoğu kobaylar ya da laboratuvarda yetiştirilen insan hücreleri üzerinde yapılan diğer çalışmalarda da, benzer şekilde, grip virüsü enfeksiyonu sırasında TRPV1 ve diğer reseptörlerin kopyalarının arttığını bildirmiştir.

2017 yılında yapılan başka bir çalışma, bir virüs UV ışığı ile “öldürüldüğünde” bile, laboratuvarda yetiştirilen insan hücrelerinde TRPV1 ve başka bir reseptörün kopyalarını artırdığını göstermiştir.

Kronik öksürük için resmi sınır 8 hafta kabul ediliyor

Enfeksiyon sonrası öksürük genellikle 2 ila 3 hafta içinde düzelir. Ancak öksürüğünüz 8 haftadan uzun sürerse, uzmanlara göre, bir doktorla konuşmanız gerekli. Öksürük ateş, nefes darlığı, kanlı balgam veya kilo kaybı gibi diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa, daha erken doktora gitmelisiniz.

Avusturya'daki Viyana Tıp Üniversitesi'nin kronik öksürük ünitesinde hastaları tedavi eden göğüs hastalıkları uzmanı Lukasz Antoniewicz, bir hastalıktan sonra birkaç hafta öksürmenin normal olduğunu söylüyor. Ancak kronik öksürük için resmi sınırın 8 hafta kabul edildiğini de hatırlatıyor.

Öksürük kaburga kırabilir

Antoniewicz'in son sözleri de oldukça önemli: 30 yaş civarında genç hastalarım var ve sadece öksürük nedeniyle kaburgaları kırılıyor, bir kemik hastalıkları olmamasına rağmen. Yani öksürük çok ama çok güçlü bir refleks. Ve çok can acıtabilir. Bu sebeple bir ay boyunca öksürdüyseniz, bir doktora görünmek için daha fazla beklemeyin derim.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da varılacak olası barışa dair açıklamalarda bulundu. Lavrov "Kiev'de ve Batı'da barış görüşmelerine hazır olduklarına dair gerçekçi bir hamle yok." diyerek barış söylemlerinin sahada olup bitenle örtüşmediğini bildirdi. Diğer yandan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, nükleer güçler arasındaki gerilimin ve çatışma ihtimalinin arttığını ifade etti.
Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 44 yaşındaki anne Defne İnal ile kızları 9 yaşındaki Dila ve 7 yaşındaki Ela İnal, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Yüreği yanan baba Burak İnal, "Kızlarım bana, 'Sen dünyanın en iyi babasısın' demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Bu, yola çıkmadan önceki fotoğraflarıydı" diye konuştu
Milan'dan Pavlovic açıklaması!
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek istiyor. Milan'dan Strahinja Pavlovic ile ilgilenen sarı-kırmızılılar için resmi açıklama, İtalyan kulübünden geldi.
Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir Rus televizyon kanalına verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Putin "Trump'ın 2020 yılındaki seçim zaferi çalınmasaydı belki de Ukrayna Savaşı başlamazdı. ABD yönetimi ile diyaloğa reddetmiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Bolu Kartalkaya'daki faciaya değinen Erdoğan, "Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek. Böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldıranları esefle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı
5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
Geçtiğimiz haftalarda yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Durmaz için 5 yıl, 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi
Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları sona ererken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle tamamladı. Üç takımımız da son maçlara play-off potasında giriyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalleri...
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta devam eden 15 tatil nedeniyle yine çocuk filmleri ön planda. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı haftanın aile filmi olarak öne çıkarken, Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu ve Flow: Bir Kedinin Yolculuğu da haftanın animasyon filmleri olarak öne çıkıyor. Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Babygirl ve Wolf Man (Kurt Adam) da haftanın gerilim filmleri arasında yer alıyor. Bu haftaki tiyatro oyunu önerilerimizin ilki 30 Ocak'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek olan Küheylan oyunu. Yine 30 Ocak'ta CKM'de sahnelenecek Misery de bir diğer önerdiğimiz tiyaro oyunu. 27 Ocak'ta Watergarden Ataşehir'de izleyici ile buluşacak Kutsal da dikkatleri çeken bir diğer diyatro oyunu. İstiklal Caddesinde yer alan Meşher'de "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" isimli sergi, ziyaretçilerine dünyada İstanbul'un konu alındığı, kitap ve filmlerle buluşturmayı vaad ediyor. Özlem Yenigül'ün ilk kişisel sergisi, "Her Yerde Ev Olma Arzusu" ve Anna Laudel İstanbul'un, 11 sanatçının üretimlerini bir araya getirdiği yeni karma sergisi "Baskı Noktası" bu hafta önerdiğimiz diğer 2 sergi. CRR'de 29 Ocak'ta Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın, 1 Şubat'ta da REDD Senfoni'nin konseri olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.