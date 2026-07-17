Apple, Nvidia’yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

Nvidia, yapay zeka devriminin en büyük kazananı olarak uzun süre dikkat çekti. Grafik işlemcilerindeki üstünlüğü sayesinde Ekim ayında dünyanın ilk 5 trilyon dolarlık şirketi olan Nvidia, neredeyse bir yıl boyunca piyasa değerinde rakipsiz bir yükseliş sergiledi. Ancak son dönemde yatırımcılar, AI’ın en bariz faydalanıcılarının ötesine bakmaya başladı. Bu algı değişimiyle Apple, hisselerindeki istikrarlı seyir sayesinde 4,88 trilyon dolarlık değere ulaşırken, Nvidia 3,5’lik düşüşle 4,86 trilyon dolara geriledi. Böylece Apple, Nisan 2025’ten bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden kazandı.

AI YATIRIMLARINDA YATIRIMCI ALGISI DEĞİŞTİ

Apple, bir dönem AI yarışında geride kalan olarak görülüyordu çünkü büyük dil modellerine agresif yatırımlar yapmaktan kaçınıyordu. Ancak şimdi yatırımcı algısı tamamen değişti. Şirketin AI’ı hizmetler, ekosistem gücü ve donanım yükseltmeleri üzerinden monetize etme potansiyeli öne çıkıyor. Kişisel verilerin iPhone’larda gizlilik odaklı saklanması bir yandan zorluk yaratırken, diğer yandan yeniden tasarlanan Siri için büyük bir fırsat sunuyor. Analistler, bu durumun spekülatif AI büyümesinden ziyade kalıcı kazançlara dayalı bir yeniden değerlendirmeyi yansıttığını belirtiyor.

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Ancak Nvidia’nın zirveden inmesi kalıcı bir düşüş anlamına gelmiyor. Şirket, generatif AI altyapısının temelini oluşturan GPU’larıyla sektördeki konumunu koruyor. Analistlere göre Nvidia, ilerleyen dönemde de AI harcamalarından en büyük payı alacak oyunculardan biri olmaya devam edecek. Ancak Temmuz ayında AI ticaretinin sürdürülebilirliğinin sorgulanmasıyla yarı iletken sektörü sert bir düzeltme yaşadı.

AI coşkusu artık yalnızca Nvidia ve “Magnificent Seven” ile sınırlı değil. Bellek çipleri, AI altyapısının vazgeçilmez unsuru haline geldi. Micron Technology bu yıl 1 trilyon dolar piyasa değeri barajını aşarken, SK Hynix de Nasdaq’ta listelenerek yatırımcıların radarına girdi. Bu yeni oyuncular, piyasadaki ilgiyi daha geniş bir alana yayıyor.

APPLE’I NELER BEKLİYOR?

Tim Cook’un Eylül ayında John Ternus’a devredeceği CEO’luk döneminde Apple, Siri’nin büyük güncellemesiyle rakiplerine yaklaşmayı hedefliyor. Fiyat artışları ile maliyetleri dengeleme stratejisi ise talep tarafında risk yaratabilir. Buna rağmen güçlü ekosistemi ve istikrarlı hizmet gelirleri, Apple’ı daha dayanıklı kılıyor.

Apple’ın Nvidia’yı geçmesi, yapay zeka getirilerinin sadece çip üreticileriyle sınırlı olmadığını ve farklı iş modellerinin de yüksek değer yaratabileceğini gösteriyor. Bu yeniden sıralama, tech sektöründeki rekabeti daha da kızıştıracak.